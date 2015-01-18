تولید بیش از 500 هزار تن لیمو شیرین در کشور

معاون مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهادکشاورزی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تولید لیموترش در کشور نسبت به 10 سال گذشته کاهش یافته اما تولید این محصول طی سال‌جاری نسبت به سال قبل با رشد همراه بوده است.

محمد سلیمانی، دلیل کاهش تولید لیموترش نسبت به یک دهه گذشته را شیوع بیماری جاروک در باغات عنوان کرد و گفت: به همین دلیل، ما مجبور به امحای مساحتی از باغات شدیم، ضمن اینکه در این 10 سال حدود 15 هزار هکتار از باغات امحا شده است.

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی افزود: وقتی مناطق آلوده امحا می‌شدند، همزمان در برخی نقاط که مستعد کشت لیموترش بودند، کشت توسعه داده می‌شد.

سلیمانی، میزان تولید لیموترش در سال گذشته را 427 هزار تن اعلام کرد و گفت: برآورد ما این است که میزان تولید این محصول در سال‌جاری به 480 تا 500 هزار تن برسد.

وی با اشاره به افزایش تولید لیموشیرین طی سال‌جاری نیز اضافه کرد: تولید این محصول نسبت به سال گذشته بین 50 تا 60 هزار تن افزایش یافته است.

سلیمانی، تولید سال قبل را حدود 470 هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت: برآوردمان این است که امسال تولید لیموشیرین به 550 تا 560 هزارتن برسد، ضمن اینکه صادرات این محصول محدود است و مقداری از آن به کشورهای عربی صادر می‌شود.

وی در مورد علت عدم صادرات لیموشیرین به کشورهای اروپایی گفت: کشورهای اروپایی بیشتر خواهان مرکبات ترش و ملس هستند تا انواع شیرین آن‌ها.