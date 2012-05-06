حسین مهاجران در گفتگو با مهر درخصوص دلیل گرانی گوجه فرنگی دربازار گفت: گران شدن گوجه فرنگی دلایل مختلفی دارد که مهمترین آن، سرمای چهارم فروردین سال جاری بود که رشد گوجه را 15 روز به تعویق انداخت.

وی افزود: ازطرفی دیگر ،چون سال گذشته محصول گوجه فرنگی را از کشاورزان جیرفت خوب نخریدند، امسال برخی از آنها در زمین‌های خود به جای گوجه فرنگی سیب زمینی کاشتند.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار استان تهران اعلام کرد: از روز گذشته که محصول گوجه جیرفت به بازار آمد، بین 700 الی 800 تومان قیمت گوجه را در بازار کاهش داد.

وی با بیان اینکه میوه فروشانی که گوجه فرنگی را با قیمت کیلویی 2900 تومان خریداری کرده اند، این محصول بر پایه کیلویی 4000 تومان می فروشند، درعین حال گفت: اما میوه فروشانی که گوجه را با قیمت امروز کیلویی 2400 تومان خریده اند باید در بازار آن را با قیمت کیلویی 3400 تومان عرضه کنند.



مهاجران در ادامه از کاهش شدید قیمت گوجه فرنگی ظرف مدت 10 روز آینده خبر داد و افزود: تا 10 روز دیگر که محصول گوجه فرنگی از نقاط دیگر کشور می آید، قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی به زیر هزارتومان خواهد رسید.



وی در ادامه درخصوص عرضه کم و قیمت بالای لیموشیرین در بازار نیز گفت: با توجه به اینکه جهرم مرکز تولید لیمو شیرین با کیفیت بالاست و امسال این محصول مورد سرمازدگی قرار گرفت قیمت هرکیلو لیموشیرین در بازار در حدود 3200 تومان شده است.



مهاجران با بیان اینکه از دوطریق مستقیم و غیرمستقیم لیموشیرین وارد بازار می شود اظهارداشت: امسال بدلیل سرمازدگی شدیدی که اتفاق افتاد به محصول لیموشیرین جهرم آسیب جدی وارد شد بطوریکه ما نتوانستیم این محصول را بصورت مستقیم به بازار عرضه کنیم و مجبور شدیم از طریق سردخانه و غیرمستقیم لیموشیرین را به بازار عرضه کنیم.



رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار استان تهران با اشاره به اینکه بنابراین افزایش قیمت لیموشیرین در بازار طبیعی است، در خصوص احتمال کاهش قیمت این محصول در هفته های آینده گفت: تا پانزدهم شهریورماه که لیموشیرین تازه به بازار بیاید قیمت این محصول در بازار کاهش نخواهد یافت.