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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۰۲

52 کشته و زخمی بر اثر حمله انتحاری در نیجریه

52 کشته و زخمی بر اثر حمله انتحاری در نیجریه

منابع آگاه از کشته و زخمی دهها نفر بر اثر انفجار انتحاری در نیجریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره،  منابع آگاه از کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن 48 نفر دیگر بر اثر حمله انتحاری در نیجریه خبر دادند.

شایان ذکر است عامل انتحاری زن که یکی از آنان حدود 15 سال داشته روز یکشنبه (21 دی) با منفجر کردن بمبی که به بدن خود بسته بودند سبب کشته شدن  چهار  نفردر بازاری شلوغ در پوتیسکام شدند.21 نفر نیز در جریان این حملات مجروح شدند.همچنین یک روز قبل از آن نیز دست‌کم 19 نفر در جریان عملیات بمب‌گذاری در ایالت ناآرام برنو کشته و دهها نفر نیز مجروح شدند.این انفجار مهیب که در شهر مایدوگوری ایالت بورنو رخ داد، توسط یک عامل انتحاری زن صورت گرفت.

 

کد مطلب 2467600

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