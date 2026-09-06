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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۹

طنین «حیدر حیدر» در تجمع شبانه مردم گرگان

طنین «حیدر حیدر» در تجمع شبانه مردم گرگان

گرگان- مردم گرگان در تجمع شبانه خود با سر دادن ندای «حیدر حیدر»، بر همبستگی و همراهی خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6939530

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