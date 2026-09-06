https://mehrnews.com/x3cZh5 ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۹ کد مطلب 6939530 استانها گلستان استانها گلستان ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۹ طنین «حیدر حیدر» در تجمع شبانه مردم گرگان گرگان- مردم گرگان در تجمع شبانه خود با سر دادن ندای «حیدر حیدر»، بر همبستگی و همراهی خود تأکید کردند. دریافت 7 MB کد مطلب 6939530 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و نودمین شب حماسه آفرینی قمیها در میدان گزارش خبرنگار مهر از صد و نودمین حضور مردم بندر کیاشهر در تجمعات تجمع مردم یاسوج در صد و نودمین شب مقاومت و پایداری تداوم حماسه تبریزیها در صد و نودمین شب؛ عهدی که پابرجاست وداع باشکوه مردم تنکابن با پیکر مطهر شهید «امیرحسین سلیمزاده» حماسه در صد و نودمین شب؛ رامیان بار دیگر به میدان آمد برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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