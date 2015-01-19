به گزارش خبرگزاری مهر، کورش پرند با تاکید بر ضرورت توجه به آموزشهای بازار محور برای توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، گفت: توجه به آموزشهای بازار محور و آموزش های ویژه مشاغل و کسب و کارهای کوچک و متوسط برای توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری مورد تاکید است.
معاون وزیر کار با اشاره به نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ایجاد اشتغال، بیان داشت: مربیان این سازمان برای توانمندسازی نیروی انسانی و ورود آنها به بازار کار نقش مهمی دارند.
وی ادامه داد: مراکز آموزش فنی و حرفهای از کارایی، اثربخشی و بهره وری بسیار خوبی در جامعه برخوردارند.
این مقام مسئول در وزارت کار بر ضرورت ایجاد شبکه همکاری برای استفاده از توانمندیهای مجموعه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور تاکید کرد.
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