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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۶

معاون ربیعی اعلام کرد:

ارائه آموزش‌های جدید برای توسعه اشتغال/ راهکار کاهش نرخ بیکاری

ارائه آموزش‌های جدید برای توسعه اشتغال/ راهکار کاهش نرخ بیکاری

معاون وزیر کار گفت: یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری، توجه به آموزش های بازار محور برای توسعه اشتغال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کورش پرند با تاکید بر ضرورت توجه به آموزش‌های بازار محور برای توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، گفت: توجه به آموزش‌های بازار محور و آموزش های ویژه مشاغل و کسب و کارهای کوچک و متوسط برای توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری مورد تاکید است.

معاون وزیر کار با اشاره به نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ایجاد اشتغال، بیان داشت: مربیان این سازمان برای توانمندسازی نیروی انسانی و ورود آنها به بازار کار نقش مهمی دارند.

وی ادامه داد: مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای از کارایی، اثربخشی و بهره وری بسیار خوبی در جامعه برخوردارند.

این مقام مسئول در وزارت کار بر ضرورت ایجاد شبکه همکاری برای استفاده از توانمندی‌های مجموعه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تاکید کرد.

کد مطلب 2467652

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