به گزارش خبرنگار مهر، هنوز سالیان زیادی از شب های روشن تئاتر اصفهان دور نشده‌ایم، زمانی که خانواده‌های این شهر هنرپرور، دست در دست فرزندانشان شبهای بلند و سرد پاییز و زمستان را در سالنهای نمایش از سر می‌گذراندند و روزهای گرم بهار و تابستان را نیز.

هنوز شب‌های خاطره‌انگیز اجرای تئاترهای کمدی، نمایش های خیابانی و نقالی‌ها در خاطره بسیاری از اهالی پایتخت فرهنگی جهان اسلام حک شده است اما در طول این سالها به قدری طوفان بی‌تدبیری مسئولان و سیل بی‌امان تصمیم‌های نادرست بر پیکره هنر نمایش در اصفهان تازیانه نواخته و به اندازه‌ای مسئولیت تئاتر میان ارگان های مختلف پاسکاری شده است که از شدت بی مهری‌ها رنگ از صورت زیبای هنر نمایش پریده است.

در طول این سالها تن رنجور این هنر را تنها تئاتری‌هایی زنده نگه داشته اند که شرایط سخت گذران زندگی از طریق حرفه کم‌درآمد تئاتر را تحمل می‌آورند اما نفس‌های سنگین هنر نمایش اصفهان را تاب ندارند.

در سالهای گذشته عوض شدن مدیران ارشاد و وعده‌های جداگانه آنها در زمینه رونق تئاتر بی‌تاثیر بوده است، البته مدیر کل ارشاد جدید اصفهان در اقدامی خوب برای رونق این هنر، با رفع مشکلات لاینحل ساخت سالن تئاتر شهر قصد داشت این پروژه را امسال کلید بزند و حتی با پیگیری‌های بسیار بودجه کشوری نیز برای این امر تخصیص یافته است اما در حالی که همه چیز برای آغاز این پروژه مهیا شده، این بار تازیانه بهانه‌های بیهوده شهرداری اصفهان با سنگ‌اندازی در راه اهدای مجوز، سدی در راه ساخت این سالن شده است.

چندین ماه پیش شورای شهر اصفهان با اختصاص نخستین جلسه نبض فرهنگ شهر به هنر تئاتر این امید را در دلها زنده کرد که با توجه به عدم بودجه کافی در اداره ارشاد اصفهان برای تئاتر، ارگان های دیگر دست به دست هم برای رونق هنر نمایش دهند اما گویی تردید اهالی تئاتر اصفهان درباره قول های ارائه شده در این نشست تحقق یافته است چراکه پس از صحبت های مسئولان در این جلسه درباره کمک به تئاتر اصفهان، این ارگان نیز هیچ اقدام عملی در زمینه این هنر انجام نداد.

کمبود سالن اجرای تئاتر، مهمترین مشکل تئاتر اصفهان

احسان جانمی کارگردان مطرح تئاتر اصفهان در این ارتباط به مهر اظهار داشت: مشکل سالن تئاتر در اصفهان به قدری جدی است که حتی اگر مسئولان سوله‌ها و انبارهای بدون استفاده سطح شهر را نیز در اختیار ما قرار دهند اهالی تئاتر با خلاقیت خود این سالن ها را برای تئاتر تخصصی خواهند کرد.

وی با اشاره به وجود سالن‌های بدون استفاده در ارگانهای مختلف شهری، افزود: سالن موزه خط حوزه هنری، سالن مهتاب شهرداری، سالن‌های فرهنگسرا و سالن‌های دیگری که بدون استفاده به حال خود رها شده است می‌تواند در اختیار اهالی تئاتر قرار گیرد تا در رفع مشکل کمبود سالن تاثیرگذار باشد.

این کارگردان تئاتر با انتقاد ازعدم و یا دیرکرد پرداخت هزینه تئاترهای اجرا شده در تالار شهرداری تاکید کرد: از مواردی همچون خصوصی کردن تئاتر، تبلیغات برای نمایش‌های سطح شهر در بیلبوردهای تبلیغاتی و روزنامه‌ها روش‌های موثر برای ارتقای سطح تئاتر اصفهان هستند.

کم‌‌رونقی سالن های تئاتر تقصیری بر گردن ما است و نه مردم این صحبت که بگوییم مردم از هنر تئاتر فاصله گرفته‌اند صحیح نیست بلکه باید به مسئولان بگوییم که اصلا تئاتر را به مردم عرضه نکرده‌ایم که اکنون انتظار استقبال داریم

حسن حشمتی بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر اصفهان نیز در این زمینه در گفتگو با مهر اظهار داشت: تئاتر هنری زنده و پویا است چراکه برخلاف بی‌توجهی مسئولان اهالی نمایش با ذوق خود این هنر را زنده نگه داشته‌اند.

وی افزود: جوانان علاقه‌مند به هنر تئاتر حاضرند از هر امکان کوچکی برای اعتلای این هنر استفاده کنند و در این راستا مسئولان باید بسترسازی‌های لازم را برای استفاده از این شوق و استعداد به کار بگیرند.

بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر اصفهان تاکید کرد: این صحبت که بگوییم مردم از هنر تئاتر فاصله گرفته‌اند صحیح نیست بلکه باید به مسئولان بگوییم که اصلا تئاتر را به مردم عرضه نکرده‌ایم که اکنون انتظار استقبال داریم.

وی ادامه داد: از مسئولان می‌خواهیم که به هنرمندان تئاتر و به ویژه جوانان اعتماد کنند تا در آینده نزدیک بتوانیم اعتلای این هنر ماندگار در طول تاریخ را شاهد باشیم.

پویان عطایی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکل کمبود سالن تئاتر در اصفهان به عنوان یکی از مهمترین مشکلات رفع نشده طی سالهای اخیر به رغم قول های متعدد اظهار داشت: ما قرار نیست اجرای فوق حرفه ای در سالن های تئاتر داشته باشیم بنابراین از همین سالن های به اصطلاح فرسوده اصفهان نیز می‌توان استفاده‌های متعددی کرد.

این کارگردان تئاتر تاکید کرد: سالن های هلال احمر، تالار فرهنگیان، اندیشه و بهزیستی سالن های بسیار مناسبی برای اجرای تئاتر هستند که ظرفیت بلیت فروشی نیز دارند و از آنها هم به عنوان پلاتو برای تمرین تئاتر و هم برای اجرا استفاده کرد.

این کارگردان تئاتر در ادامه با اشاره به هزینه‌های کم اختصاص یافته برای نمایش به عنوان یکی از دیگر مشکلات تئاتری‌های اصفهان تاکید کرد: بدین شکل کارگردانان تئاتر یا مجبور هستند متنهای آماده و کلیشه‌ای یا مواردی که با سیاست‌های ارگان خاصی مطابقت داشته باشد را به صحنه ببرند که بدین شکل با ایجاد تئاترهای ضعیف عامل مخاطب نیز از دست می رود.

داستان تکراری برگزاری همایشهای بدون نتیجه تئاتر اصفهان

در تمام دنیا اصلیت هنر در این است که قشر خاص و مردمی را در نظر داشته باشد به گونه‌ای که تئاتر خواص، مردمی و تئاتر مخصوص انواع مشاغل مانند دکتر و مهندسان وجود دارد که ما نیز باید به همین سمت‌و‌سو حرکت کنیم

وی با اشاره به اینکه جلسه نبض شهر با هنرمندان تئاتر فایده‌ای برای نمایش اصفهان نداشت، گفت: اگر این گونه جلسات به راهکارهای عملی برای رفع مشکلات قدیمی تئاتر اصفهان منجر شود می تواند ارزشمند باشد اما این جلسه نیز تاکنون بازخورد عملی برای اهالی نمایش نداشته است و بدین شکل در کنار همایش های متعدد آسیب شناسی تئاتر جای می گیرد که تاکنون ثمری برای ما نداشته‌اند.

وی با اشاره به لزوم اجرای تئاترهای مشاغل تاکید کرد: در تمام دنیا اصلیت هنر در این است که قشر خاص و مردمی را در نظر داشته باشد به گونه‌ای که تئاتر خواص، مردمی و تئاتر مخصوص انواع مشاغل مانند دکتر و مهندسان وجود دارد که ما نیز باید به همین سمت‌و‌سو حرکت کنیم.

حجت الاسلام محمد قطبی در پیگیری این موضوع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گلایه اهالی تئاتر درباره عدم حمایت های مالی از اداره ارشاد اصفهان به دلیل کمبود بودجه مالی این اداره را قبول دارم.

وی با بیان اینکه اداره ارشاد اصفهان در حد توان خود از ظرفیتهای موجود برای پشتیبانی اهالی تئاتر استفاده می کند، افزود: اکنون برای ما امکان کمک ریالی وجود ندارد اما این قول را می‌دهم که در صورت فراهم شدن امکانات کمک‌های لازم برای ارتقای این هنر را خواهیم کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان تاکید کرد: از دیدگاه من پشتوانه ایجاد کردن برای تئاتر از کمک مالی سالیانه به گروه‌های تئاتری موثرتر است چراکه به طور مثال هزینه آموزش از این مقادیر فراتر خواهد رفت اما در دراز مدت تاثیرات خود را برای غنی کردن تئاتر نشان خواهد داد.

لزوم حمایت های جدی ارگان هایی همچون شهرداری از هنر تئاتر اصفهان

وی ادامه داد: لازم است دستگاه‌های دیگر همچون شهرداری برای دفاع از تئاتر وارد عمل شوند که این پشتیبانی می‌تواند در حوزه آموزش و پژوهش تئاتر و حمایت مالی از گروه‌های تخصصی تئاتری باشد.

قطبی با اشاره به سختگیری شهرداری اصفهان برای اهدای مجوز ساخت سالن تئاتر شهر افزود: اگر امسال نیز شهرداری همانند سال گذشته مجوز لازم را صادر نکند ۸ میلیارد تومان اعتبار از دست می رود و انتظار ما این است که شهرداری در حد ۳۰ درصد پیشرفت برای این ساختمان مجوز صادر کند تا بودجه مورد نظر از دست نرود قطبی ابراز داشت: یکی از اقدامات مهم ما در این زمینه تلاش برای ساخت هرچه سریع‌تر سالن تئاتر شهر بوده است که امیدواریم هرچه زودتر با مجوز شهرداری دنبال شود.

وی با اشاره به سختگیری شهرداری اصفهان برای اهدای مجوز ساخت سالن تئاتر شهر افزود: اگر امسال نیز شهرداری همانند سال گذشته مجوز لازم را صادر نکند ۸ میلیارد تومان اعتبار از دست می رود و انتظار ما این است که شهرداری در حد ۳۰ درصد پیشرفت برای این ساختمان مجوز صادر کند تا بودجه مورد نظر از دست نرود.

قطبی با اشاره به اینکه گلایه کارگردانان تئاتر اصفهان در زمینه زمان کم اجرای تئاتر را قبول دارد، تصریح کرد: اجرای طولانی‌مدت تئاتر در افزایش کیفیت نمایش و جذب تماشاگران به سالنهای نمایش بسیار مهم است و با توجه به این موضوع با استفاده از سالنهای کوچک سطح شهر یک تئاتر حتی بیش از یک ماه و تا زمان داشتن مخاطب می‌تواند بر صحنه باقی بماند.

وی درباره مشکل سالن تئاتر اصفهان نیز ابراز داشت: استفاده از سالنهای کوچک در سطح محلات در رفع این مشکل نیز موثر است؛ بدین شکل هر گروه به دلیل وجود سالن های مختلف می تواند حتی مجوز ماهیانه برای اجرای تئاتر دریافت کند که به یقین استمرار اجرای نمایش در این امر موثر است.

گزارش: فاطمه کازرونی