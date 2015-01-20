به گزارش خبرنگار مهر، «کرانه» از معدود برنامه هایی است که به هنرهای تجسمی در رسانه ملی می پردازد و جلال الدین دری تهیه کننده این برنامه است که در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انگیزه ورود به موضوع هنرهای تجسمی در قالب یک برنامه تلویزیونی گفت: دامنه هنرهای تجسمی بسیار گسترده است و رشته های بسیاری را دربرمی گیرد اما با وجود گستردگی، به صورت موزه ای با آن برخورد می شود و معمولاً خیلی از مردم حتی نمی دانند که بازدید از گالری ها رایگان است و می توانند بدون پرداخت پول و ارائه بلیت از آثار مختلف هنرهای تجسمی در گالری های شهر دیدن کنند.

آشنایی مردم به هنرهای تجسمی و ایجاد دلگرمی در هنرمندان تجسمی

وی افزود: موضوع بعدی فرهنگ استفاده از آثار هنری در میان مردم جامعه ماست که این فرهنگ هنوز جا نیفتاده و بازار هنرهای تجسمی ایران بیشتر در خارج از ایران است به همین دلیل ما سعی کردیم که در قالب یک برنامه تحلیلی با حضور کارشناسان مختلف درباره هنرهای تجسمی و رشته های مختلف آن بحث و بررسی صورت گیرد که این موضوع با توجه به کمبود ساخت چنین برنامه هایی با موضوع هنرهای تجسمی هم برای مردم جالب است و باعث آشنایی آنها با این هنرها می شود و هم خود هنرمندان تجسمی از دیدن برنامه ای با این موضوع در تلویزیون دلگرمی پیدا می کنند و به این ترتیب بازار این هنر در ایران گرم می شود و به آن توجه می شود.

دری درباره چگونگی انتخاب مباحث این برنامه در بخش تجسمی و دعوت از هنرمندان توضیح داد: ما در این برنامه اتاق فکری داریم که متشکل از کارشناسان و هنرمندان رشته موسیقی و هنرهای تجسمی است و آنها با بررسی موضوعات این دو رشته مباحثی را که قرار است در برنامه به آن بپردازیم، پیشنهاد می کنند و اگر متناسب با آن موضوع نمایشگاهی نیز دایر باشد، از آن گزارش تهیه می کنیم.

«کرانه» با رویکرد تحلیلی در زمینه هنرهای تجسمی تولید می شود

او تأکید کرد که برنامه «کرانه» صرفاً جنبه اطلاع رسانی ندارد بلکه رویکرد آن تحلیلی است و به شکل هدفمند و موضوع مند حرکت می کند اما علاوه بر آن به اخبار روز این حوزه نیز پرداخته می شود.

دری درباره محدوده پرداختن برنامه «کرانه» به هنرهای مختلف تجسمی از جمله هنرهای جدید همچون ویدئوآرت و ... نیز بیان کرد: برنامه ما آنقدر گسترده نیست که بتوانیم به همه این بخش ها از جمله ویدئوآرت به صورت مستقل بپردازیم و فرصت آن هنوز دست نداده است اما این هنرها از جمله موضوعات برنامه ما بوده و سعی کرده ایم به آن بپردازیم.

محدودیت های تولید یک برنامه با محتوای هنرهای تجسمی

این تهیه کننده تلویزیون در ادامه درباره معرفی هنرمندان تجسمی به جامعه از طریق برنامه «کرانه» اظهار کرد: ما برای حضور هنرمندان در این برنامه با سه معضل روبرو هستیم، یکی محدودیت دعوت از هنرمندان تجسمی در این برنامه، دوم محدودیت های خود شبکه چهار و سوم محدودیت هایی که خود هنرمندان برای حضور در این برنامه دارند.

او با اشاره به مشکلات برنامه های تلویزیونی در این زمینه توضیح داد: گاهی همه شرایط برای حضور یک هنرمند و معرفی او در برنامه مهیاست اما در آن زمان، هنرمند امکان حضور در برنامه را ندارد اما اگر این برنامه روتین و زنده بود، از نظر زمانی دست ما بازتر بود و با مشکلات کمتری در این زمینه برمی خوردیم، با همه این مسائل ما سعی کردیم که هم از هنرمندان جوان و هم هنرمندان پیشکسوت هنرهای تجسمی در برنامه دعوت کنیم.

درّی تصریح کرد: ما ابتدا باید از طریق برنامه «کرانه» هنرهای تجسمی را به مردم معرفی کنیم و بعد از آن به معرفی هنرمندان تجسمی بپردازیم.

او همچنین مشکلات زمان پخش این برنامه را نیز باعث سردرگمی مخاطبان ذکر کرد و افزود: در ابتدا روزهای دوشنبه به هنرهای تجسمی و جمعه به موسیقی اختصاص داشت اما بعد از آن کنداکتور برنامه تغییر کرد و شنبه ها را به این برنامه اختصاص دادند و اکنون یک هفته به هنرهای تجسمی و یک هفته به موسیقی پرداخته می شود که همین جابجایی ها باعث سردرگمی مخاطبان می شود.

آغازی برای معرفی هنرهای تجسمی از دریچه تلویزیون

این تهیه کننده تلویزیون در پایان درباره راهکار جذب مخاطبان این برنامه نیز یادآور شد: این که چطور بتوانیم مخاطب جذب کنیم، بحث مفصلی است. کار و هدف ما این بود که ابتدا مردم را با هنرهای تجسمی آشنا کنیم و باعث ایجاد دلگرمی در میان هنرمندان این رشته ها شویم که این کار را هم با اشتیاق و انرژی فوق العاده آغاز کردیم اما مشکلاتی از جمله توقف در پخش و ... باعث قطع ارتباط مخاطب با برنامه می شود، با این حال فکر می کنم پرداختن به هنرهای تجسمی در این برنامه فتح بابی شد برای توجه به این بخش از هنر و همان طور که شاهدیم این هنرهای در دیگر برنامه های تلویزیونی نیز مورد توجه قرار گرفته است که همین توجه و پرداختن به این موضوعات خود موفقیتی محسوب می شود که از جمله اهداف ما نیز بوده است.

«کرانه» عنوان برنامه ای است که شنبه های هر هفته از شبکه چهار سیما پخش می شود و هر هفته به یکی از دو هنر موسیقی و هنرهای تجسمی اختصاص دارد.