به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری یادواره شهدای سادات فارس، حجت‌الاسلام حسین ملک با اشاره به برگزاری یادواره شهدای سادات فارس گفت: شهدای سادات فرزندان ائمه ما هستند و به عنوان فرزندان پیغمبر(ص) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند که در قرآن هم سفارش شده نسبت به آنان احترام و مودت بیشتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: برگزاری یادواره شهدای سادات به دو دلیل عنوان شهید و دیگری فرزندان حضرت زهرا(س) از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود و باید ارادت خود را نسبت به خاندان پیامبر و حضرت فاطمه(س) نشان دهیم.

حجت‌الاسلام ملك مكان با تأكید بر اینكه باید یادواره شهدای سادات را به‌صورت ویژه برگزار كنیم، گفت: استان فارس محل دفن امامزادگان زیادی است و به همین دلیل مقام معظم رهبری شیراز را سومین حرم اهل بیت(ع) نامیدند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس تأكید كرد: به دلیل جایگاه استان فارس و وجود بیشترین تعداد بقاع متبركه كشور در این استان، باید سادات آن را تكریم كنیم و برگزاری یادواره ویژه شهدای سادات یك نمونه از این تكریم است.

حجت‌الاسلام ملك مكان در ادامه سخنان خود با تأكید بر لزوم تكریم و زنده نگه داشتن یاد شهدا گفت: برگزاری یادواره‌های شهدا فضای جامعه را معنوی می‌کند و عطر دل‌انگیزی از این شهدا در جامعه پخش می‌شود.

وی اظهار كرد: برگزاری اینگونه یادواره ها که هم گرامیداشت خاطره عزیزانی است که جان خود را تقدیم کردند و هم زنده نگه داشتن نام آن‌هاست بسیار اهمیت دارد گرچه نام شهدا هیچگاه فراموش نمی‌شود و در تاریخ ایران یاد و نام آنها به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از ضرورتهایی که باعث برگزاری این یادواره‌ها می‌شود، تسلی برای خانواده‌های شهداست که هنوز در قید حیات هستند و متوجه می‌شوند که عزیزانشان در بین مردم عزیز هستند و فراموش نمی‌شوند.

حجت‌الاسلام ملک‌مکان، شهدا را افراد ارزشمندی دانست كه برای نظام اسلامی جانفشانی كردند و گفت: این اقدام آنان نباید فراموش شود تا مردم بدانند پای این انقلاب خون‌ها رفته است و قدر این نظام و انقلاب را بهتر و بیشتر بدانند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس با تأكید بر لزوم ارائه الگوی اسلامی به نسل جوان گفت: نسل جوان ما می‌توانند با تفکر در وصیت نامه این شهدا به اهداف و موقعیت زندگی خود فکر کنند.



این مسئول، یکی دیگر از ضروریات برگزاری یادواره شهدا را عطرآگین شدن فضای جامعه با عطر معنویت دانست و افزود: با برگزاری این یادواره‌ها عطر معنویت در جامعه ما پخش می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی انسان نام یک شهید را می‌شنود و در یادواره‌ها شرکت می‌کند، تجدید خاطرات حماسه و دلاورمردی های رزمندگان دوران دفاع مقدس می‌شود لذا آن اثر معنوی را در جامعه می‌بینیم.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس در پایان گفت: شهدا اخلاص بالایی داشتند زیرا آن‌ها زمانی که به جبهه اعزام شدند و جانشان را دادند هیچ امتیازی به افراد رزمنده داده نمی‌شد و در وصیت‌نامه‌هایشان می‌بینیم که برای دفاع از ولایت و اطاعت از رهبری و پشتیبانی از ولی فقیه رفتند لذا ولایت‌پذیری به نحو اکبر، دفاع از اسلام و ارزش ها و دفاع از کشور آنها را به جبهه‌ها کشاند.