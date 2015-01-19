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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۴۲

حجت‌الاسلام ملك مكان:

برگزاری يادواره شهدای سادات نمونه‌ای از تكريم شعائر الهی است

برگزاری يادواره شهدای سادات نمونه‌ای از تكريم شعائر الهی است

شیراز- رئيس شورای سياستگذاری ائمه جمعه فارس با اشاره به اينكه طبق آيات قرآن بايد احترام بيشتری نسبت به خاندان اهل بيت(ع) داشته باشيم، برگزاری يادواره شهدای سادات رانمونه‌ای از تكريم شعائر الهی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری یادواره شهدای سادات فارس، حجت‌الاسلام حسین ملک با اشاره به برگزاری یادواره شهدای سادات فارس گفت: شهدای سادات فرزندان ائمه ما هستند و به عنوان فرزندان پیغمبر(ص) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند که در قرآن هم سفارش شده نسبت به آنان احترام و مودت بیشتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: برگزاری یادواره شهدای سادات به دو دلیل عنوان شهید و دیگری فرزندان حضرت زهرا(س) از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود و باید ارادت خود را نسبت به خاندان پیامبر و حضرت فاطمه(س) نشان دهیم.

حجت‌الاسلام ملك مكان با تأكید بر اینكه باید یادواره شهدای سادات را به‌صورت ویژه برگزار كنیم، گفت: استان فارس محل دفن امامزادگان زیادی است و به همین دلیل مقام معظم رهبری شیراز را سومین حرم اهل بیت(ع) نامیدند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس تأكید كرد: به دلیل جایگاه استان فارس و وجود بیشترین تعداد بقاع متبركه كشور در این استان، باید سادات آن را تكریم كنیم و برگزاری یادواره ویژه شهدای سادات یك نمونه از این تكریم است.

حجت‌الاسلام ملك مكان در ادامه سخنان خود با تأكید بر لزوم تكریم و زنده نگه داشتن یاد شهدا گفت: برگزاری یادواره‌های شهدا فضای جامعه را معنوی می‌کند و عطر دل‌انگیزی از این شهدا در جامعه پخش می‌شود.

وی اظهار كرد: برگزاری اینگونه یادواره ها که هم گرامیداشت خاطره عزیزانی است که جان خود را تقدیم کردند و هم زنده نگه داشتن نام آن‌هاست بسیار اهمیت دارد گرچه نام شهدا هیچگاه فراموش نمی‌شود و در تاریخ ایران یاد و نام آنها به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از ضرورتهایی که باعث برگزاری این یادواره‌ها می‌شود، تسلی برای خانواده‌های شهداست که هنوز در قید حیات هستند و متوجه می‌شوند که عزیزانشان در بین مردم عزیز هستند و فراموش نمی‌شوند.

حجت‌الاسلام ملک‌مکان، شهدا را افراد ارزشمندی دانست كه برای نظام اسلامی جانفشانی كردند و گفت: این اقدام آنان نباید فراموش شود تا مردم بدانند پای این انقلاب خون‌ها رفته است و قدر این نظام و انقلاب را بهتر و بیشتر بدانند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس با تأكید بر لزوم ارائه الگوی اسلامی به نسل جوان گفت: نسل جوان ما می‌توانند با تفکر در وصیت نامه این شهدا به اهداف و موقعیت زندگی خود فکر کنند.

این مسئول، یکی دیگر از ضروریات برگزاری یادواره شهدا را عطرآگین شدن فضای جامعه با عطر معنویت دانست و افزود: با برگزاری این یادواره‌ها عطر معنویت در جامعه ما پخش می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی انسان نام یک  شهید را می‌شنود و در یادواره‌ها شرکت می‌کند، تجدید خاطرات حماسه و دلاورمردی های رزمندگان دوران دفاع مقدس می‌شود لذا آن اثر معنوی را در جامعه می‌بینیم.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس در پایان گفت: شهدا اخلاص بالایی داشتند زیرا آن‌ها زمانی که به جبهه اعزام شدند و جانشان را دادند هیچ امتیازی به افراد رزمنده داده نمی‌شد و در وصیت‌نامه‌هایشان می‌بینیم که برای دفاع از ولایت و اطاعت از رهبری  و پشتیبانی از ولی فقیه رفتند لذا ولایت‌پذیری به نحو اکبر، دفاع از اسلام و ارزش ها و دفاع از کشور آنها را به جبهه‌ها کشاند.

کد مطلب 2468125

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