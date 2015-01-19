مردم صبور باشند/ «ابله» یک کمدی شیرین و فانتزی است

شبنم مقدمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مجموعه «ابله» که هم اکنون مشغول بازی در آن است و فضای متفاوت این سریال بیان کرد: بخشی از وظایف تیم فرهنگی و نویسندگان این اثر آن است که سطح سلیقه مخاطب را بالا برند و قرار نیست که همه در یک سطح و یک نوع اثری تولید کنند.

وی اضافه کرد: شاید قرار باشد در حوزه طنز و کمدی برگ جدیدی رقم بخورد و شاید این حرکت تازه اتفاقا در طول زمان نتیجه بهتری بدهد.

بازیگر مجموعه «ابله» که در شبکه نمایش خانگی ساخته می شود، عنوان کرد: اگر مردم کمی صبور باشند به تدریج خودشان با فضای این اثر آشنا خواهند شد. هم اکنون در رسانه های ما برای هر سطح سلیقه ای محصولی وجود دارد و تماشاگر مختار است که با خود فکر کند که کدام اثر را انتخاب کند.

بازیگر فیلم های «به نام پدر» و «امروز» با اشاره به ژانر کمدی و انواع آن بیان کرد: کمدی اقسام مختلفی دارد و این به مخاطب برمی گردد که کدام نوع را دوست داشته باشد شاید زمانی فرد بخواهد کمدی های آیتمی ببیند و یا شاید بخواهد کمدی لبخند ببیند و البته همه این موارد را می توان تجربه کرد و در معرض دید مخاطب قرار داد تا ببینیم با کدامیک ارتباط بیشتری برقرار می کند.

بازیگر مجموعه «زیر تیغ» با اشاره به موفقیت کارهایی که در حوزه طنز در خارج از تلویزیون ساخته می شود، عنوان کرد: در بحث تولیدات طنز فکر می کنم در این سال ها کارگردانان صاحب نامی اقدام به ساخت اثر در سینما و شبکه نمایش خانگی کرده اند که این را می توان به فال نیک گرفت.

مقدمی درباره مجموعه «ابله» و فضای آن نیز بیان کرد: مخاطب قرار است در این مجموعه نوعی از کمدی فانتزی و شیرین را ببیند و این اثر فضایی روایی و داستانی دارد و تماشاگر را با خود می برد.

وی در پایان درباره بازی خود گفت: من تنها در یک فصل از این مجموعه بازی دارم و این هفته بازی من در این مجموعه به پایان می رسد.