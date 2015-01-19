به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سيد جلال يونسی افزود: بايستي در اين جشنواره بيش از پيش بر ترغيب جوانان به مشاورههاي قبل از ازدواج تاکيد شود.
وي با اشاره به اهميت مشاوره قبل از ازدواج افزود: در حال حاضر متاسفانه خانوادهها شناخت و آگاهي کافي نسبت به اين مسئله ندارند و به همين دليل عدم شناخت کافي، شاهد افزايش بيرويه طلاق در کشور هستيم.
يونسي گفت: به عقيده من شناخت خصوصيات رفتاري طرف مقابل به عنوان همسر آينده بر مسائل مالي ارجح است.
وي اظهار داشت: نبايد در زمينه ترغيب جوانان به ازدواج دچار افراط و تفريط شويم، بدان معني که فقط در مورد مسائل مالي گفتگو کنيم و شناخت زوجين از يکديگر ناديده گرفته شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم بهريستي و توانبخشي گفت: فرهنگ سازي در رابطه با ترغيب خانوادهها به ضرورت مشاوره قبل از ازدواج تاثير قابل ملاحظهاي در ازدواج آسان و سالم دارد.
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