به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سيد جلال يونسی افزود: بايستي در اين جشنواره بيش از پيش بر ترغيب جوانان به مشاوره‌هاي قبل از ازدواج تاکيد شود.

وي با اشاره به اهميت مشاوره قبل از ازدواج افزود: در حال حاضر متاسفانه خانواده‌ها شناخت و آگاهي کافي نسبت به اين مسئله ندارند و به همين دليل عدم شناخت کافي، شاهد افزايش بي‌رويه طلاق در کشور هستيم.

يونسي گفت: به عقيده من شناخت خصوصيات رفتاري طرف مقابل به عنوان همسر آينده بر مسائل مالي ارجح‌ است.

وي اظهار داشت: نبايد در زمينه ترغيب جوانان به ازدواج دچار افراط و تفريط شويم، بدان معني که فقط در مورد مسائل مالي گفتگو کنيم و شناخت زوجين از يکديگر ناديده گرفته شود.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم بهريستي و توانبخشي گفت: فرهنگ سازي در رابطه با ترغيب خانواده‌ها به ضرورت مشاوره قبل از ازدواج تاثير قابل ملاحظه‌اي در ازدواج آسان و سالم دارد.