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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۹:۱۸

«ماجراهای کوشا» به پنجمین سری رسید/ دوستی بچه‌ها با حیوانات

«ماجراهای کوشا» به پنجمین سری رسید/ دوستی بچه‌ها با حیوانات

انیمیشن «ماجراهای کوشا 5» با موضوع معرفی حیوانات و دوستی با آنها ساخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «ماجراهای کوشای 5» به کارگردانی فرانک زحلی در 13 قسمت و با موضوع معرفی حیوانات و دوستی با آنها با تکنیک ۳ بعدی در مرکز پویانمایی صبا تولید شد.

انیمیشن ماجراهای کوشا 5

در این مجموعه سعی بر آن شده است تا ضمن معرفی حیوانات مختلف و ویژگی‌های آنها به ویژه حیواناتی که خاص طبیعت و جغرافیای متنوع کشور ما ایران و خود بخشی از هویت سرزمین ما هستند و بایستی در حفظ آن‌ها بکوشیم، انس و الفتی بین بچه‌ها و حیوانات برقرار شود.

انیمیشن ماجراهای کوشا 5

در این مجموعه تلاش می‌شود بچه‌ها به شناخت نقش حیوانات در تعادل جهان هستی راهنمایی شوند تا بفهمند که هیچ خلقتی بدون حکمت نبوده و برای وجود تمامی مخلوقات ضرورتی وجود دارد و انسان به عنوان اشرف مخلوقات نباید باعث نابودی حیوانات و برهم زدن تعادل هستی شود چرا که دود آن به چشم خود ما می‌رود.

انیمیشن ماجراهای کوشا 5

تاکنون 125 قسمت از مجموعه «ماجراهای کوشا» در پنج سری تولید شده و استقبال کودکان از آن ادامه پیدا کردن آن در پنج سری را به دنبال داشته است.

کد مطلب 2469345

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