حضور «آقای خوش خیال» ۱۳ شب در شبکه پویا

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «آقای خوش خیال ۴» به کارگردانی محمد فیضآبادی و تهیهکنندگی مرکز پویانمایی صبا در ۱۳ قسمت ۸ دقیقهای با تکنیک سه بعدی تولید شده و در جدول پخش شبکه پویا قرار گرفته است.
فیلمنامه این اثر بر اساس موضوعات اجتماعی مثل ترافیک، آلودگی هوا، آداب معاشرت و ارتباطات انسانها با یکدیگر نگارش شده است.
سریهای قبل «آقای خوش خیال» دو بعدی بودهاند و به دلیل استقبال مخاطبان، سری جدید این مجموعه با تکنیک سه بعدی ساخته شده است.
مجید محمدی مدل سازی و علی تهرانی، علی نوایی، سیاوش جعفری، پویا شعبانزاده، متحرک سازی و علی رحیمی تدوین این اثر را انجام دادهاند.
پخش «آقای خوش خیال ۴» از امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت ۲۲:۲۰ از شبکه پویا آغاز میشود.
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