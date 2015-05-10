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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۰۱

حضور «آقای خوش خیال» ۱۳ شب در شبکه پویا

حضور «آقای خوش خیال» ۱۳ شب در شبکه پویا

پخش سری چهارم انیمیشن «آقای خوش خیال» از امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت در شبکه پویا آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «آقای خوش خیال ۴» به کارگردانی محمد فیض‌آبادی و تهیه‌کنندگی مرکز پویانمایی صبا در ۱۳ قسمت ۸ دقیقه‌ای با تکنیک سه بعدی تولید شده و در جدول پخش شبکه پویا قرار گرفته است.

آقای خوش خیال

فیلمنامه این اثر بر اساس موضوعات اجتماعی مثل ترافیک، آلودگی هوا، آداب معاشرت و ارتباطات انسان‌ها با یکدیگر نگارش شده است.

آقای خوش خیال

سری‌های قبل «آقای خوش خیال» دو بعدی بوده‌اند و به دلیل استقبال مخاطبان، سری جدید این مجموعه با تکنیک سه بعدی ساخته شده است.

آقای خوش خیال

مجید محمدی مدل سازی و علی تهرانی، علی نوایی، سیاوش جعفری، پویا شعبانزاده، متحرک سازی و علی رحیمی تدوین این اثر را انجام داده‌اند.

آقای خوش خیال

پخش «آقای خوش خیال ۴» از امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت ۲۲:۲۰ از شبکه پویا آغاز می‌شود.

کد مطلب 2575807

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