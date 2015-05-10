حضور «آقای خوش خیال» ۱۳ شب در شبکه پویا

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «آقای خوش خیال ۴» به کارگردانی محمد فیض‌آبادی و تهیه‌کنندگی مرکز پویانمایی صبا در ۱۳ قسمت ۸ دقیقه‌ای با تکنیک سه بعدی تولید شده و در جدول پخش شبکه پویا قرار گرفته است.

فیلمنامه این اثر بر اساس موضوعات اجتماعی مثل ترافیک، آلودگی هوا، آداب معاشرت و ارتباطات انسان‌ها با یکدیگر نگارش شده است.

سری‌های قبل «آقای خوش خیال» دو بعدی بوده‌اند و به دلیل استقبال مخاطبان، سری جدید این مجموعه با تکنیک سه بعدی ساخته شده است.

مجید محمدی مدل سازی و علی تهرانی، علی نوایی، سیاوش جعفری، پویا شعبانزاده، متحرک سازی و علی رحیمی تدوین این اثر را انجام داده‌اند.

پخش «آقای خوش خیال ۴» از امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت ۲۲:۲۰ از شبکه پویا آغاز می‌شود.