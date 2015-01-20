۳۰ دی ۱۳۹۳، ۸:۵۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

احیای طرح تولید محصولات تراریخته/ برنج، پنبه و سیب زمینی مقاوم به آفات

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران از احیای مجدد طرح تولید محصولات تراریخته کشاورزی خبر داد و گفت: تولید برنج، پنبه و سیب زمینی تراریخته مقاوم به آفات در دستور کار قرار گرفته است.

بهزاد قره یاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه جدید دولت برای تولید انواع محصولات تراریخته - دستکاری ژنتیکی شده – اظهار داشت: رویکرد دولت گذشته در وزارت جهاد کشاروزی، مقابله با توسعه محصولات تراریخته و بازکردن درهای واردات بر این محصولات بود.

وی گفت: براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، عدم اجرای قانون ایمنی زیستی و اینکه چرا با وجود واردات بیش از 3 میلیارد دلار محصولات تراریخته به کشور، حتی یک هکتار کشت محصولات تراریخته در داخل کشور انجام نشده در مجلس قرائت شد و به تصویب رسید و متمردین به قوه قضاییه معرفی شدند.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با اشاره به رویکرد حمایتی دولت از فناوریهای نو به ویژه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک و استفاده از محصولات تراریخته خاطرنشان کرد: تولید محصولات تراریخته از انتهای سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.

قره یاضی با بیان اینکه متاسفانه تمام زیرساختها و حتی بذور و محصولات تولیدشده در این زمینه با اهمال و تعمد برخی مسئولان بیوتکنولوژی کشاورزی به طور کل نابود شده و از بین رفته اند، افزود: به همین دلیل تهیه بذر اولیه این محصولات باردیگر در دستور کار قرار گرفته است.

وی از موفقیت در احیای بذور برنج و پنبه تراریخته مقاوم به آفات و تدارک هسته اولیه سیب زمینی تراریخته مقاوم به آفات خبر داد و گفت: با توجه به عقب ماندگی کشور در این بخش، هم اکنون ستاد توسعه زیست فناوری برنامه حمایت از پژوهش و همچنین تولید محصولات تراریخته را در دستور کار قرار داده است و ضمن ارسال فراخوانی از شرکتهای دانش بنیان دعوت کرده که طرح های خود را در زمینه اعلام شده ارائه دهند.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: تاکنون 24 طرح در این زمینه دریافت شده که 17 طرح در مرحله اولیه غربال و برای داوری ارسال شدند که پیش بینی می شود حداقل 10 طرح به تصویب نهایی رسیده و مورد حمایت مالی این ستاد قرار گیرند.

وی اظهار امیدواری کرد: در آینده نه چندان دور ایران نیز مانند کشورهای پیشرفته دنیا از تولید محصولات تراریخته که در تولیدشان از سموم شیمیایی استفاده نمی شود برخوردارشود.

