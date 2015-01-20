احیای طرح تولید محصولات تراریخته/ برنج، پنبه و سیب زمینی مقاوم به آفات

بهزاد قره یاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه جدید دولت برای تولید انواع محصولات تراریخته - دستکاری ژنتیکی شده – اظهار داشت: رویکرد دولت گذشته در وزارت جهاد کشاروزی، مقابله با توسعه محصولات تراریخته و بازکردن درهای واردات بر این محصولات بود.

وی گفت: براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، عدم اجرای قانون ایمنی زیستی و اینکه چرا با وجود واردات بیش از 3 میلیارد دلار محصولات تراریخته به کشور، حتی یک هکتار کشت محصولات تراریخته در داخل کشور انجام نشده در مجلس قرائت شد و به تصویب رسید و متمردین به قوه قضاییه معرفی شدند.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با اشاره به رویکرد حمایتی دولت از فناوریهای نو به ویژه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک و استفاده از محصولات تراریخته خاطرنشان کرد: تولید محصولات تراریخته از انتهای سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.

قره یاضی با بیان اینکه متاسفانه تمام زیرساختها و حتی بذور و محصولات تولیدشده در این زمینه با اهمال و تعمد برخی مسئولان بیوتکنولوژی کشاورزی به طور کل نابود شده و از بین رفته اند، افزود: به همین دلیل تهیه بذر اولیه این محصولات باردیگر در دستور کار قرار گرفته است.

وی از موفقیت در احیای بذور برنج و پنبه تراریخته مقاوم به آفات و تدارک هسته اولیه سیب زمینی تراریخته مقاوم به آفات خبر داد و گفت: با توجه به عقب ماندگی کشور در این بخش، هم اکنون ستاد توسعه زیست فناوری برنامه حمایت از پژوهش و همچنین تولید محصولات تراریخته را در دستور کار قرار داده است و ضمن ارسال فراخوانی از شرکتهای دانش بنیان دعوت کرده که طرح های خود را در زمینه اعلام شده ارائه دهند.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: تاکنون 24 طرح در این زمینه دریافت شده که 17 طرح در مرحله اولیه غربال و برای داوری ارسال شدند که پیش بینی می شود حداقل 10 طرح به تصویب نهایی رسیده و مورد حمایت مالی این ستاد قرار گیرند.

وی اظهار امیدواری کرد: در آینده نه چندان دور ایران نیز مانند کشورهای پیشرفته دنیا از تولید محصولات تراریخته که در تولیدشان از سموم شیمیایی استفاده نمی شود برخوردارشود.