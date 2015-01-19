فریاد دانشجویان «عاشق محمد (ص)» در نوفل لوشاتو/ سفیر را اخراج کنید

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز (دوشنبه)، جمع انبوهی از دانشجویان دانشگاه های تهران با تجمع مقابل سفارت فرانسه در تهران اعتراض خود را به انتشار کاریکاتور موهن یک نشریه فرانسوی علیه پیامبر (ص) فریاد زدند. اگر چه اصل برنامه، برگزار کنندگان و سخنرانان آن دانشجویان بودند اما موج ضدیت با اسلام ستیزی دولت پاریس چنان فراگیر شده که جمعی از شهروندان عادی تهرانی هم خود را به این تجمع رسانده بودند.

دانشجویان در این تجمع با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر فرانسه»، «انا احب النبی محمد» خواستار محکومیت عوامل انتشار این کاریکاتور توسط مجامع بین المللی شدند.

دانشجویان همچنین با سر دادن شعارهایی از جمله «مر گ بر فرانسه صهیونیست»، «لبیک یا محمد»، «لا اله الا الله محمد رسول الله»، «فرانسه، فرانسه، ننگت باد، ننگت باد» اعتراض خود را به هتک حرمت دولت فرانسه علیه پیامبر (ص) اعلام کردند.

در ادامه این مراسم، دانشجویان با راهپیمایی اعتراضی نسبت به هتک حرمت پیامبر (ص) توسط یک نشریه فرانسوی در خیابان های اطراف سفارت فرانسه، شعار مرگ بر فرانسه و مرگ بر فرانسه صهیونیست را سر دادند.

دانشجویان همچنین در جریان تجمع در مقابل سفارت فرانسه به نصب تابلویی با نام خیابان محمد(ص) بر روی نام خیابان نوفل لوشاتو(محل سفارت فرانسه) خواستار تغییر نام این خیابان شدند.

همچنین دانشجویان با سر دادن شعار «سفارت فرانسه تعطیل باید گردد» و همچنین «مرگ بر دولت فاشیست فرانسه» از وزارت خارجه خواستند در مقابل اقدام موهن نشریه فرانسوی نسبت به پیامبر(ص) و حمایت دولت فرانسه از آن، سفیر فرانسه در تهران را اخراج و سفارت این کشور را تعطیل کنند.

در این تجمع احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، سیدمحسن میرحاجی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، نماینده دانشجویان اهل سنت از دانشگاه مذاهب اسلامی، علی پهلوان دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، حجت‌الاسلام احمد پناهیان استاد حوزه دانشگاه سخنرانی کردند.

همچنین دانشجویان دختر بسیجی دانشگاه تهران در این تجمع، بیانیه‌ای اعتراضی نسبت به اقدام موهن نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» قرائت کردند.

در این مراسم دانشجویان دانشگاههای تهران پرچم فرانسه را در واکنش به حمایت دولت این کشور از اقدام نشریه فرانسوی در هتک حرمت پیامبر(ص) به آتش کشیدند.

انتقاد از سفر ظریف به پاریس/حمله به شارلی نتیجه اقدامات دولت فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به مسئولان فرانسوی اظهار داشت: شما به گفته خودتان نباید به هر کسی که یک اعتقادی دارد و به اعتقادش پایبند است، متعرض بشوید. پس چرا چنین اقدام موهنی را در کشورتان به پیامبر مسلمانان کردید؟

وی افزود: اینکه عده ای در یک روزنامه بدکاره بریزند و کشتار کنند ما می گوییم این کار ثمره کار مسئولان اروپایی و فرانسوی است. البته باید گفت این اقدام ناشی از برنامه ریزی های موساد و سیا بود اما در هر صورت هر اقدامی که صورت گرفت نتیجه سیاست های دولت فرانسه بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفت: وقتی در شرایطی که در فرانسه این جنایت علیه اعتقادات مسلمانان انجام می شود چرا باید مقامات وزارت خارجه آنگونه رفتار کنند و به فرانسه سفر داشته باشند و با وزیر خارجه این کشور هتاک دیدار کنند.

توکلی گفت: رهبری شما را فرزندان انقلاب دانستند بنابراین نباید حداقل از سوی شما نسبت به این اقدام موهن علیه پیامبر یک آخ شنیده می شد؟

وی تاکید کرد: خطابم به کسانی که در داخل کشور عضو کمپین های مخالف با اسلام هستند این است که شما باید به اعتقادات مسلمانان احترام بگذارید و به حرمت پیامبر اسلام پایبند باشید چرا که پیامبر وجه مشترک اقوام ایرانی است و احترام به پیامبر، وحدت بخش ملت ایران و تمامیت ارضی ایران در گروه اسلام است.

توکلی در پایان تاکید کرد: من همه این افراد را دعوت می کنم به احترام به عقاید مسلمانان و همچنین ایرانیان.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان بعد از ایراد سخنان احمد توکلی، شعار «وزارت خارجه، بصیرت، بصیرت» و «وزارت خارجه، اقدام انقلابی» را سر دادند.

آقای ظریف اقدام انقلابی پیشکش حداقل با نماینده شیطان قدم نزنید

سیدمحسن میرحاجی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در تجمع اعتراضی دانشجویان در مقابل سفارت فرانسه با بیان اینکه ما امروز آمده ایم تا با اقدام انقلابی به سفیر بی هویت فرانسه بگوییم «لبیک یا محمد»، اظهار داشت: ما خطاب به سفیر فرانسه می گوییم که این شور انقلابی در وجود ما جریان دارد و احساس می شود و ما اگر این سفارتخانه را بر سر شما خراب نمی کنیم، فقط بخاطر فرمان امام(ره) و مقام معظم رهبری است.

وی در ادامه خطاب به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور گفت: آقای ظریف ما از شما توقع انقلابی نداریم، اما حداقل با نماینده شیطان قدم نزنید و حداقل سفیر فرانسه را از این کشور پیامبر(ص) اخراج کنید.

میرحاجی تاکید کرد: آقای ظریف، آقای روحانی، مطالبه مردم از شما این است که این سفیر منحوس کشور هتاک به پیامبر(ص) را اخراج کنید. ما دانشجویان انقلابی تحمل نمی کنیم که نماینده کشور توهین‌کننده به پیامبر(ص) در کشور ما قدم بزند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران افزود: آقای ظریف، حداقل به سفیر این کشور تذکر دهید و با غیرت اسلامی خود سفیر این کشور هتاک به اسلام را اخراج کنید.

وی گفت: آقای ظریف، این روزها در ژنو و وین و در جریان مذاکرات هسته ای در مقابله با نماینده آمریکا به کشورهای سلطه‌گر چه می کنید؟ امروز ناموس این مملکت را در سفارت فرانسه بی حجاب می کنند و شما بجای برخورد متناسب با دولت فرانسه، به این کشور سفر می کنید و با وزیر امور خارجه آن دیدار می‌کنید.

میرحاجی همچنین با بیان اینکه هتاکی های روزنامه فرانسوی به پیامبر(ص) و حمایت دولت فرانسه از آن خاک‌پاشی به آفتاب است و هیچ خدشه ای به پیامبر(ص) وارد نمی شود، بیان کرد: اخیرا رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده است که ما ناوهای خود را به خلیج فارس می‌آوریم؛ چراکه ما همواره در جنگ هستیم، اما باید به آنها بگویم که نه تنها امروز بلکه ۱۴۰۰ سال پیش پیامبر(ص) به ما وعده داد که ما این جنگ را از پیش پیروز شده ایم.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در پایان تاکید کرد: این جمعیت به منظور اعتراض اینجا جمع نشده است، بلکه هدفش این است که بگوید ما پشتیبان پیامبر اسلام(ص) و پیامبر رحمت(ص) هستیم.

سفیر فرانسه را از ایران اخراج کنید

همچنین دانشجویان شرکت کننده در تجمع در بیانیه پایانی خود ضمن محکومیت این اقدام، خواستار اخراج سفیر فرانسه از ایران شدند.

متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

روند رو به رشد گرایش به اسلام در بین مردم کشورهای غربی، حاکمان این کشورها را به تکاپوی جلوگیری از امواج خروشان این حرکت با سیاه نمایی چهره ی رحمانی اسلام ناب محمدی انداخته است.حمله ی مشکوک و پرابهام هفته ی گذشته ی مترسک های ریش دار صهیونیست ها، با ادعای دروغین دفاع از اسلام، به دفتر مجله ی دست چندم و مبتذل نویس شارلی ابدو در فرانسه، بار دیگر بهانه ی مورد نیاز سردمداران تفکر الحاد را برای تنگ کردن فضا بر مسلمانان و ترسیم چهره ای خشن از اسلام، به دست آنان داد. اگرچه اصل داستان تعریف شده توسط دولت فرانسه در این باره خود دارای شبهات فراوانی است.

مردم هوشیار و نکته سنج جهان چگونه می توانند باور کنند که بنا به ادعای دولت فرانسه، در یک اقدام مضحک که بیشتر به سکانسی از یک فیلم کمدی می ماند تا یک ماجرای واقعی، تروریست ها با در دست داشتن کارت های شناسایی خود به دفتر این نشریه حمله کرده و سپس کارتهای خود را برجای گذارند تا احتمالا دولت فرانسه را درتکمیل این داستان مضحک یاری کنند! ادعایی که یادرآور ادعای حیرت انگیز سناریونویسان حادثه ی یازدهم سپتامبر مبنی بر سالم ماندن کارتهای شناسایی هواپیماربایان در انفجار مهیب برج های دوقلوست. به راستی چگونه است که تروریست ها در تمامی اقدامات تروریستی، کارتهای شناسایی خود را به همراه دارند؟

به فاصله کوتاهی از این حادثه مشکوک، تیغه دوم قیچی غرب برای بریدن ریشه ی اسلام گرایی در اروپا به حرکت درآمده و نشریه ی شارلی ابدو در اقدامی غیرانسانی و غیراخلاقی که نشان دهنده ی فاصله ی عمیق صاحبان تاریک اندیش آن با تمدن و فرهنگ و آزادی اندیشه است، اقدام به انتشار کاریکاتورهایی توهین آمیز علیه پیامبر رحمت و مهربانی کرده و به خیال خام خود تلاش کردند تا از این طریق و در جایگاه غریقی که برای جلوگیری از غرق شدن چنگ به هر خس و خاشاکی می اندازد، در برابر امواج اسلام خواهی مردم اروپا که برآمده از آگاهی آنان نسبت به شکست و به بن بست رسیدن لیبرالیسم است؛ مانعی هرچند موقت و کوتاه مدت ایجاد کنند.

حاکمان کاخ الیزه اکنون در برابر این سوال منطقی قرار دارند که آیا زمانی که با رویای سقوط حکومت مشروع و قانونی سوریه، به ایجاد گروههای خونریز و تروریستی می پرداختند، حساب بازگشت این تروریست ها به کشورهایشان در اروپا را نیز کرده بودند؟

دانشجویان بسیجی و انقلابی ایران، هم صدا با ملت شریف و مسلمان این کشور و همه ی مسلمانان بلکه آزادیخواهان جهان، ضمن محکوم کردن سناریوی پرابهام حمله ی تروریستی در پاریس، توهین بی شرمانه ی گردانندگان نشریه ی فرانسوی به پیامبر اعظم را که تحت تاثیر حمایت های بی دریغ دولت این کشور انجام گرفت، محکوم کرده و به دولت مردان فرانسه پیشنهاد می کنیم که به جای توسل به این اقدامات بی شرمانه، در مورد حقیقت پیام اسلام و دلیل گرایش روزافزون مردم خسته از لیبرالیسم در اروپا، به این دین الهی بیشتر بیندیشند و بدانند که با خاک پاشیدن به رخ خورشید نمی توانند از تابش انوار آن جلوگیری کنند.

شوربختانه و با کمال تاسف پس از این هتک حرمت بی شرمانه به ساحت ملکوتی پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) و در حالی که ملت شریف ایران منتظر برخورد قاطع دستگاه دیپلماسی کشورمان با دولت فرانسه بودند، جناب آقای ظریف وزیر خارجه ی دولت یازدهم در اقدامی نسنجیده و مغایر با اصول انقلاب اسلامی و حتی مغایر با اصول شناخته شده و مورد پذیرش دیپلماتیک، تنها دو روز پس از انتشار این کاریکاتورهای ننگین، به پاریس سفر کرده و با وزیر امورخارجه ی دولت فرانسه دیدار کرد.

دانشجویان انقلابی ملت ایران و فرزندان معنوی حضرت امام روح الله (رحمت الله علیه) از وزارت خارجه و شخص وزیر محترم می خواهند تا هرچه سریعتر نسبت به تشریح دلایل این اقدام غیرقابل پذیرش خود اقدام کرده و ضمن عذرخواهی از ملت ایران و مسلمانان جهان، مقدمات اخراج سفیر این دولت هتاک از کشور را فراهم کند؛ همچنین از رئیس جمهوری محترم نیز می خواهیم در کوتاهترین زمان ممکن، واکنش درخور نسبت به این حرکت نسنجیده ی جناب ظریف ابراز داشته و ایشان و وزارت خارجه را ملزم به اخراج سفیر فرانسه از کشورمان و جلوگیری از بازگشت او تا زمان عذرخواهی رسمی دولت آن کشور از پیشگاه رسول اعظم (صلی الله علیه و آله) و همه ی مسلمانان جهان بکند».

گزارش: سینا سنجری