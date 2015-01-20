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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۹:۲۹

در ۹ ماهه نخست امسال/

مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی ۱۵۴میلیارد ریال مستمری گرفتند

مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی ۱۵۴میلیارد ریال مستمری گرفتند

بجنورد - معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خراسان شمالی گفت: طی ۹ ماهه نخست امسال ۱۵۴میلیارد ریال مستمری به مددجویان این نهاد پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نعمتی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های مددجویان این نهاد در بجنورد به خبرنگاران گفت: هم‌اکنون ۳۴ هزار و ۶۸۴ خانوار از جمعیت این استان از خدمات متنوع کمیته امداد بهره مند هستند.

وی اظهار داشت: بیش از ۱۵ هزار و ۵۳۵ نفر از جمعیت استان نیز در قالب طرح شهید رجایی از این نهاد مستمری دریافت می کنند.

نعمتی در خصوص منابع تأمین اعتبار جهت ارائه خدمات به مددجویان اظهارداشت: اعتبارات این نهاد از طریق مرکز، اعتبارات دولتی وهمچنین مشارکت مردمی تامین می شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خراسان شمالی همچنین به توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت این نهاد به عنوان یکی از رویکردهای مهم این نهاد اشاره کرد وافزود: کمیته امداد با حمایت و پرداخت تسهیلات برای مددجویان در راستای اشتغالزایی آنان تلاش می کند تا آنها بتوانند در سایه این حمایت، کسب درآمدی برای خود و خانواده شان داشته باشند.

نعمتی با اشاره به اینکه اکثرمددجویان تحت پوشش کمیته امداد خراسان شمالی در روستاها سکونت دارند تصریح کرد: این نهاد برای ایجاد شغل پایدار و تشویق مددجویان برای ماندگاری در روستاها برنامه ریزی بلند مدتی را انجام داده است.

وی افزود: آموزش های حرفه آموزی، پرداخت وام های مختلف خود کفایی، اشتغال‌زایی و همچنین کمک به تحصیل فرزندان مددجویان تحت حمایت از جمله این فعالیت‌ها در راستای توانمند سازی آنان به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون بیش از ۸ درصد جمعیت ۸۶۷ هزار نفری خراسان شمالی از خدمات حمایتی کمیته امداد این استان استفاده می کنند.

کد مطلب 2469705

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