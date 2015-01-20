رویای کودکان گرگانی در گردونه وعده های تکراری/ شهری که شهربازی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک دهه است که مسئولان شهری وعده احداث شهربازی مردن در گرگان را می دهند. تبدیل تپه سوگله به محل گردشگری با احداث شهر بازی مدرن از جمله وعده هایی بود که حتی اعلام شد کارشناس و پیمانکار آن نیز مشخص شده است. اما این وعده ها محقق نشد تا این که سال گذشته تنها شهربازی گرگان که سال ها محل تفریح کودکان بود به دلیل فرسودگی و استاندارد نبودن تخریب شد.

راه اندازی شهربازی مدرن یکی از آروزهای شهروندان گرگانی است که پس از تصویب پروژه های گرگان+۱۴ دوره دوم شورای اسلامی شهر گرگان، مردم انتظار آن را می کشند؛ درحالیکه سخنگوی شورا خبر از آغاز مراحل اولیه احداث شهربازی مدرن را می دهد عضو دیگر شورا این خبر را تکذیب کرده و اظهار بی اطلاعی می کند.

شهربازی مدرن در ناهارخوران به مزایده گذاشته می شود

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان از آغاز مراحل اولیه احداث شهربازی مدرن در محور ناهار خوران خبر داد و گفت: شهربازی در ناهارخوران با آورده بیش از یک میلیارد تومانی بخش خصوصی به زودی به مزایده گذاشته می شود.

ناصر گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: شهربازی جدید در مکان فعلی شهربازی نهارخوران احداث می شود به عبارتی فضای فعلی تجهیز خواهد شد.

وی با بیان این نکته که مطالعات شهربازی مدرن هزارپیچ به پایان رسیده، اذعان کرد: موافقت های اولیه با سرمایه گذار انجام شده و منتظر پاسخ هیات کارشناسی و هیات عالی سرمایه گذاری بر انجام توافقات نهایی با سرمایه گذار هستیم.

هیچ اقدامی برای شهربازی مدرن در گرگان صورت نگرفته است

اما در عین حال، یک عضو دیگر شورای اسلامی شهر گرگان با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ اقدامی برای شهربازی مدرن در گرگان صورت نگرفته، اظهار کرد: شهربازی یکی از نیازهای اساسی شهروندان به شمار می رود.

محمد ابراهیم جرجانی با اعلام این مطلب که در جلسات علنی بارها این موضوع به شهردار تذکر داده شده، تصریح کرد: برای احداث شهربازی مدرن تاکنون اقدامی نشده چرا که در صورت انجام هر عملیاتی باید در کمیسیون ها مطرح می شد.

جرجانی ضمن اشاره به اینکه اگر سرمایه گذار این پروژه مشخص و یا در مرحله مزایده قرار گرفته بود طبیعتا باید لایحه آن در یکی از کمیسیون ها و در نهایت صحن علنی شورای اسلامی مطرح و مصوب می شد.

وی اجرای شهربازی مدرن در ناهارخوران را یک وعده بی اساس خواند و اظهار کرد: قطعا اجرای این پروژه درمحورناهارخوران با توجه به مشکل ترافیکی خیابان ولیعصر، یک اشتباه بزرگ و غیرقابل جبران خواهد بود.