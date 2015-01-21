به گزارش خبرگزاری مهر،کمپانی های مختلف فناوری به دنبال ساخت و عرضه محصولاتی هستند که با کمک آنها نه تنها بتوانند رقبای خود را کنار زده بلکه نگاه مخاطبان بیشتری را نیز به خود جلب کنند.

اسمارت فون هایی که در سال های اخیر تولید و روانه بازار فناوری شده اند معمولا بدون صفحه کیبورد بوده و لمسی هستند که استفاده طولانی مدت از آنها را کمی دشوار می کند اما مایکروسافت به دنبال ساخت محصول جدیدی است که این مشکل را نیز حذف کند. محصول جدید مایکروسافت ترکیبی از «اسمارت فون و لپ تاپ» است.

پیش بینی می شود که کیبورد این تلفن همراه قابلیت جمع شدن یا چرخش را نیز داشته باشد. هنوز جزئیات بیشتری از این محصول منتشر نشده اما این محصول سخت افزاری مایکروسافت می تواند گام جدیدی به دنیای فناوری باشد.