  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۴۸

تلفن هوشمندی که لپ تاپ می‌شود

تلفن هوشمندی که لپ تاپ می‌شود

گرچه تلفن‌های هوشمند بسیاری از فعالیت‌هایی که با کمک لپ تاپ و رایانه ها انجام می‌شدند را مرتفع کرده‌اند اما هنوز هم برای تایپ مقالات طولانی و سرچ‌های گسترده در اینترنت به لپ تاپ ها نیازمندیم.

به گزارش خبرگزاری مهر،کمپانی های مختلف فناوری به دنبال ساخت و عرضه محصولاتی هستند که با کمک آنها نه تنها بتوانند رقبای خود را کنار زده بلکه نگاه مخاطبان بیشتری را نیز به خود جلب کنند.

اسمارت فون هایی که در سال های اخیر تولید و روانه بازار فناوری شده اند معمولا بدون صفحه کیبورد بوده و لمسی هستند که استفاده طولانی مدت از آنها را کمی دشوار می کند اما مایکروسافت به دنبال ساخت محصول جدیدی است که این مشکل را نیز حذف کند. محصول جدید مایکروسافت ترکیبی از  «اسمارت فون و لپ تاپ» است. 

پیش بینی می شود که کیبورد این تلفن همراه قابلیت جمع شدن یا چرخش را نیز داشته باشد. هنوز جزئیات بیشتری از این محصول منتشر نشده اما این محصول سخت افزاری مایکروسافت می تواند گام جدیدی به دنیای فناوری باشد.

کد مطلب 2470744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها