بانک های خراسان شمالی اجرای استمهال تسهیلات کشاورزان را تسریع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید پورعیسی صبح چهارشنبه در کارگروه تخصصی امور اقتصادی خراسان شمالی با بیان این که مصوبه استمهال تسهیلات کشاورزان از سوی هیات وزیران تصویب شده است، افزود: لازم است بانک های استان هر چه سریع تر برای اجرای این مصوبه اقدام کنند.

وی همچنین از مدیران عامل بانک های کشوری نیز خواست هر چه سریعتر مصوبه استمهال تسهیلات کشاورزان را به خراسان شمالی ابلاغ کنند.

پورعیسی در ادامه با اشاره به وضعیت بیمه محصولات کشاورزی با تأکید بر این که می بایست ساختار بیمه محصولات کشاورزی در استان باید اصلاح شود، اظهار داشت: اکنون بیمه محصولات کشاورزی خراسان شمالی از لحاظ دامنه فعالیتی و پوشش بیمه ای گستره خوبی ندارد که در این زمینه می بایست با گسترش دامنه فعالیت شرکت های بیمه اقدام به رفع این مشکل کرد.

وی اضافه کرد: بر اساس آمار موجود بیمه محصولات کشاورزی تنها چهار الی پنج درصد بهره برداران بخش کشاورزی خراسان شمالی را پوشش می دهد که این میزان به هیچ وجه مناسب نیست.

پورعیسی با اشاره به این که ۳۸ درصد اشتغال خراسان شمالی و ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی استان مربوط به بخش کشاورزی است، اظهار داشت: با این وجود این استان از نظر درآمد کشاورزی رتبه مناسبی نداشته و در این زمینه نیازمند کمک دولت علی الخصوص در بخش پوشش بیمه ای محصولات کشاورزی و فرهنگ سازی بیمه محصولات کشاورزی هستیم.

به گفته وی صندوق بیمه محصولات کشاورزی در خراسان شمالی می بایست با اهرم های تشویقی کشاورزان و بهره برداران را به سمت بیمه کردن محصولات هدایت کرده و با کمک بانک کشاورزی برای جلب رضایت بیشتر کشاورزان اقدام کند.

پورعیسی در ادامه با اشاره به وضعیت خشکسالی در خراسان شمالی نیز اظهار داشت: لازم است سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای مبارزه با خشکسالی برنامه ریزی دقیقی داشته باشد.

با اشاره به لزوم تدوین برنامه دقیق برای رفع خشکسالی توسط جهاد کشاورزی خراسان شمالی، افزود: پدیده خشکسالی نیازمند برنامه ریزی دقیق جهاد کشاورزی بوده و این سازمان می بایست ضمن داشتن برنامه دقیق انتظارات خود را از سایر مدیران و دستگاه ها در راستای رفع خشکسالی نیز اعلام کند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز در این نشست با اشاره به این که در سال زراعی گذشته این استان همانند سراسر کشور دچار خشکسالی شد، اضافه کرد: متاسفانه عوارض خشکسالی در این استان از برخی از استان های همجوار بیشتر بود.

عبدالله یوسفی با بیان این که برآورد خسارت خشکسالی در سال های ۹۲ و ۹۳ در خراسان شمالی بیش از ۸۶۸ میلیارد تومان بود، اضافه کرد: این در حالی است که ارزش تولیدات کشاورزی استان در این مدت دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به این که در سال زراعی گذشته صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان ۴۴ میلیارد و ۱۵۲ میلیون ریال حق بیمه از کشاورزان دریافت کرد، افزود: این میزان دریافت حق بیمه محصولات کشاورزی در حالی صورت گرفته که برای سال زارعی گذشته صندوق بیمه محصولات کشاورزی این استان حدود ۶۸ میلیارد و ۷۹۱ میلیون ریال غرامت به کشاورزان در حوزه های زراعی، دامی، باغی پرداخت کرد.