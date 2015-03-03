مهلت بازپرداخت وام کشاورزان خسارت دیده خراسان شمالی تمدید شد

حسین عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خشکسالی های پی در پی سال های اخیر سبب شده تا کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان این استان نتوانند اقساط تسهیلات دریافتی خود را به موقع پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: به همین دلیل در راستای اجرای بند(د) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۹۳ کشور وام های آنها استمهال می شود.

به گفته عظیمی در این بند قانون گذار پیش بینی کرده وام های بانکی تولیدکنندگان و کشاورزان تا سه سال استمهال شده و سود آن را نیز دولت تضمین می کند.

وی با اشاره به این که در راستای اجرای این بند در خراسان شمالی تاکنون نشست های متعددی با سازمان جهاد کشاورزی، فرمانداری ها و بانک های عامل برگزار شده است، افزود: در این نشست ها مقرر شده تا بانک ها کشاورزان بدهکار خود را به کارگروه شهرستان ها معرفی کرده و مبلغ سود ناشی از این استمهال را هم به تفکیک نفر و هم رقم و ریال استخراج کنند.

به گفته عظیمی پس از این استخراج، موارد از طریق مدیریت ستاد بحران به بانک مرکزی ارائه می شود تا تامین اعتبار شده و در اختیار ما قرار گیرد.

وی اضافه کرد: بدهکاران و کشاورزان نیز می بایست به همراه ضامن خود برای تشکیل پرونده به بانک های عامل مراجعه کنند تا بتوانند از این تسهیلات و استمهال وام های خود بهره مند شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی اظهار کرد: مسئولیت عدم اعلام اسامی مشمولین موضوع قانون از سوی بانک ها بر عهده بانک ها بوده و در صورت عدم اقدام به موقع تبعات قانونی آن به عهده مدیران بانکها خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ارزش کل محصولات کشاورزی این استان حدود ۲۲ هزار میلیارد ریال است که حدود یک سوم این محصولات در سال زراعی گذشته بر اثر خشکسالی از بین رفته است.

بر پایه این گزارش خشکسالی حدود هفت هزار میلیارد ریال به بخش زراعی، باغی، دامی و منابع آبی کشاورزان این استان خسارت وارد کرده است.

خراسان شمالی افزون بر ۳۴۲ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که سالانه حدود چهار میلیون تن محصول به ارزش ۲۲ هزار میلیارد ریال در این حوزه تولید می شود.