ایران حامی عراق و قاسم سلیمانی همپیمان ما است/هلاکت نیمی از سران داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق شب گذشته در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس اظهار داشت: کشورهای غربی حمایت خود را از عراق در زمینه مبارزه با داعش افزایش دادند همانطور که ایران حمایت های مهمی از عراق می کند.

وی با بیان این مطلب افزود: روند کمک های غرب به عراق کند بود اما طی هفته های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است.

حیدر العبادی در بخش دیگر سخنان خود قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران را هم پیمان عراق در مبارزه با داعش توصیف کرد.

نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: تروریسم به یک خطر برای تمامی دنیا تبدیل شده است و حوادث اخیر برخی کشورها این موضوع را ثابت می کند.

وی همچنین در این اجلاس درباره اقتصاد عراق و تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت بر آن صحبت کرد.

حیدر العبادی گفت: ما با نامیده شدن نیروهای داوطلب مردمی به عنوان شبه نظامیان مخالفیم، نیروهای ما برای پاکسازی کشورمان از وجود داعش توانمند هستند. تاکنون نیمی از سران داعش را نابود کرده ایم.

وی افزود: تغییرات زیادی در عراق ایجاد شده است، دولت عراق نسبت به گذشته مقبولیت بیشتری در منطقه دارد.