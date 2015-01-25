علی نقی رزاقی هنرمند پیشکسوت تئاتر شیراز درباره حضور در جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: نمایش «بوی خوش سیمرغ» قرار است سه شنبه 7 بهمن ماه در بخش مرور تئاتر ایران جشنواره تئاتر فجر به صحنه برود. داستان این نمایش برگرفته از حکایت سیمرغ منطق الطیر عطار نیشابوری که طی آن 30 مرغ برای رسیدن به کمال سفری را آغاز می کنند توسط خود من نوشته و دراماتورژی شده است.

وی درباره شیوه پرداختن به این داستان توضیح داد: در این نمایش تلاش کردم تا آنجا که می شود به متن عطار وفادار باشم چون معتقدم تاکنون تعابیر نادرستی از این داستان شده و کارگردان هایی مثل پیتر بروک که از این متن برای اجرای نمایش «کنفرانس پرندگان» استفاده کرده اند، نتوانستند روح اصلی و پیام عطار را به درستی انتقال دهند در حالی که من در این اثر تلاش کردم با نگاهی منطبق با نظر عطار «بوی خوش سیمرغ» را به صحنه ببرم. همه تلاش من در این نمایش این بود که بفهمم عطار در این حکایت چه می خواهد بگوید که آنقدر در دنیا شناخته شده است.

رزاقی یادآور شد: تاکنون ورژن های مختلفی از داستان سیمرغ به صحنه آمده است و من تلاش کردم در بازنویسی و دراماتورژی کار، اثر را برای نسل امروز قابل فهم و قابل درک کنم. معتقدم عطار در این حکایت قصد دارد به این مفهوم اشاره کند که 30 پرنده ای ا که به قله قاف می رسند خود را پرتویی از سیمرغ می بینند نه خود سیمرغ و من نیز قصد داشتم در این نمایش به این امر توجه داشته باشم. این مساله معمولا در دیگر آثاری که اجرا شده نادیده گرفته شده است و معمولا نشان می دهند که این 30 مرغ تصور می کنند که به خود سیمرغ تبدیل شده اند. اینجا است که فلسه عطار در مقابل فلسفه ماتریالیستی قرار می گیرد اما تلاشم این بوده که در این اجرا فلسفه عطار را به درستی منعکس کنم.

کارگردان نمایش «راز پنهان سعدی» عنوان کرد: این نمایش شهریور ماه در تالار احسان شیراز 15 اجرا داشت و خوشبختانه با استقبال مخاطبان نیز روبرو شد. تلاش کردیم برای اجرا در جشنواره بدون از بین رفتن بافت اصلی نمایش آن را کوتاه تر کنیم که در حال حاضر این اثر با مدت زمان 120 دقیقه به صحنه می رود.

وی در پایان صحبت هایش متذکر شد: این نمایش حدود 24 عوامل دارد که همه به عنوان بازیگر روی صحنه حضور دارند و همه برخی کارهای اجرایی را عهده دار هستند. گروه تئاتر آزاد شیراز مدت 40 سال است که فعالیت می کند و همه آثارش را به همین شیوه به صحنه می برد. این نمایش 15 سال قبل نیز در شیراز به صحنه رفته بود.

نمایش «بوی خوش سیمرغ» سه شنبه 7 بهمن ماه در یک اجرا ساعت 19 در تماشاخانه سنگلج به صحنه خواهد رفت.