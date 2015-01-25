الگویی جامع از سبک زندگی اسلامی ایرانی تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین در همایش سبک زندگی اسلامی ایرانی که در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی استان لرستان برگزار شد به برنامه های ستاد پیگیری شعار سال در استان لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق پیگیری های صورت گرفته از جانب این ستاد ۲۶ دستگاه فرهنگی برای تحقق شعار سال انتخاب شدند.

وی افزود: دبیرخانه ستاد پیگیری شعار سال لرستان با عضویت پنج دستگاه تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه علمیه و جهاد دانشگاهی تشکیل شد و اداره کل تبلیغات اسلامی استان بعنوان دبیر این ستاد معرفی شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان از همایش سبک زندگی اسلامی ایرانی بعنوان یکی از مهمترین اقدامات فرهنگی در زمینه تحقق شعار سال در لرستان یاد کرد و گفت: این مطالبه برای اولین بار سال گذشته در استان خراسان شمالی و توسط مقام معظم رهبری مطرح شد.

حجت الاسلام مهدوی امین اضافه کرد: پس از گذشت نیمی از سال اولین گزارش و ارزیابی از دستگاه های فرهنگی صورت گرفت و همچنین از طریق ارسال مستندات و حضور کارشناسان دبیرخانه در دستگاه های عضو نشان داد فعالیت ها بایستی از حالت شکلی به سمت محتوایی و اثر بخشی حرکت کنند.

وی عنوان کرد: در نیمسال دوم جدیت و همکاری بیشتر دستگاه های فرهنگی برای تحقق شعار سال در لرستان نمایان شد و همگی براین باور شدیم که با وحدت و همدلی و هم جهت کردن فعالیت ها و پرهیز از پراکنده کاری، بداخلاقی و بخشی نگری می توان طرح های بزرگی را اجرا کرد که باعث هم افزایی و اثربخشی بیشتری خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان گفت: در سومین جلسه ستاد پیگیری شعار سال در لرستان طرح برگزاری همایش سبک زندگی اسلامی ایرانی برای نتیجه گیری از یک سال تلاش در این زمینه پیشنهاد شد که برگزاری این همایش می تواند ما را در رسیدن به یک الگوی مناسب در سبک زندگی اسلامی ایرانی رهنمون کند.

حجت الاسلام مهدوی امین به ارسال ۱۲۰ مقاله به دبیرخانه همایش سبک زندگی اسلامی ایرانی اشاره کرد و اظهار داشت: بیش از ۳۰ مورد از مقالات ارسالی به دبیرخانه در ارتباط با موضوع همایش تشخیص داده شد که در نهایت پنج مقاله بعنوان مقالات برتر توسط هئیت داوران انتخاب شدند.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری طی سخنانی مهمترین چالش های مربوط به سبک زندگی را در قالب ۲۰ سوال کلیدی مطرح کرده و اذعان داشتند که متولیان فرهنگ و علما و اندیشمندان می بایست در این حوزه تامل کرده و معیارها و شاخص های جامع و کاملی در این زمینه ارائه دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با بیان این مطلب که امروز بزرگترین چالش ما در سبک زندگی مواجه با فرهنگ بیگانه است بیان داشت: فرهنگ بیگانه با تبلیغات وسیع و مدرن و با ورود تکنولوژی و فناوری جدید خود را ترویج داده و بعلت جاذبه های آن مورد توجه نسل جوان قرار گرفته است.

حجت الاسلام مهدوی امین افزود: این فرهنگ تا آنجا پیش رفته است که اسلوب و روش زندگی مردم را حتی در نوع پوشش، روابط خانوادگی، روابط زناشویی، روابط اجتماعی، سیاسی و اخلاقی نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.

وی با طرح این پرسش که در برابر این پدیده ها چه باید کرد و آیا راه مواجهه و تقابل را بایستی در پیش گرفت و یا راه تعامل را افزود: الگویی جامع و کامل از سبک زندگی را که هم با عقل و هم باشرع مطابقت داشته، قابل انعطاف بوده و هم شکل زیبا و محتوای غنی داشته باشد را باید تدوین کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان بیان داشت: برای تدوین الگویی جامع از سبک زندگی بایستی نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقش مردم و نقش دستگاههای متولی در امر فرهنگ مشخص شده و معیارها و ملاک های سبک زندگی اسلامی نیز مشخص شوند.

حجت الاسلام مهدوی امین افزود: برگزاری همایش هایی در قالب سبک زندگی اسلامی ایرانی راهی برای پاسخگویی به سوالاتی بوده که در مورد سبک زندگی در ذهن آحاد مردم بویژه جوانان نقش بسته است.