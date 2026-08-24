به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی جام یادگار امام (ره)، روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه با حضور نمایندگان تیم‌های شرکت‌کننده برگزار خواهد شد. این مراسم از ساعت ۱۰ صبح در سالن کنفرانس ساختمان شهید جنگروی فدراسیون کشتی برگزار می‌شود.



همچنین در این مراسم، برنامه و نحوه برگزاری مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی مشخص خواهد شد و تیم‌های شرکت‌کننده در جریان جزئیات رقابت‌های فصل جدید قرار خواهند گرفت.



بیست‌وششمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی جام یادگار امام (ره) با حضور تیم‌های مدعی و مطرح کشور برگزار می‌شود و علاقه‌مندان به این رشته در انتظار آغاز رقابت‌های جذاب و دیدنی این فصل هستند.