دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در هوراند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل فتحی ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: هرگونه حفاری و کاوش غیرمجاز برای بدست آوردن اموال تاریخی و آثار باستانی ممنوع بوده و با متخلفان برخورد می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: ماموران این شهرستان با اقدامات فنی و اشرافیت اطلاعاتی از حفاری غیرمجاز در یکی از روستا های شهرستان مطلع و پس از هماهنگی قضایی به این مکان اعزام و سه نفر در حین حفاری دستگیر و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی گرفته و ابزار حفاری توقیف شد.

سرهنگ فتحی در پایان از همکاری صمیمانه مردم و احساس مسئولیت آنها در قبال حفظ آثار فرهنگی و باستانی قدردانی کرد و از آنها خواست هرگونه اخبار در این خصوص را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.