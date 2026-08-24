  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در هوراند

دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در هوراند

هوراند- فرمانده انتظامی شهرستان هوراند از دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل فتحی ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: هرگونه حفاری و کاوش غیرمجاز برای بدست آوردن اموال تاریخی و آثار باستانی ممنوع بوده و با متخلفان برخورد می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: ماموران این شهرستان با اقدامات فنی و اشرافیت اطلاعاتی از حفاری غیرمجاز در یکی از روستا های شهرستان مطلع و پس از هماهنگی قضایی به این مکان اعزام و سه نفر در حین حفاری دستگیر و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی گرفته و ابزار حفاری توقیف شد.

سرهنگ فتحی در پایان از همکاری صمیمانه مردم و احساس مسئولیت آنها در قبال حفظ آثار فرهنگی و باستانی قدردانی کرد و از آنها خواست هرگونه اخبار در این خصوص را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6926123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها