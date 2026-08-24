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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

علاوه بر میدان، در رسانه و روایت هم دشمن را شکست دادیم

علاوه بر میدان، در رسانه و روایت هم دشمن را شکست دادیم

خرم‌آباد - فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، تأکید کرد: در جنگ رمضان، علاوه بر میدان، در رسانه و روایت هم موفق شدیم که دشمن را شکست دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمت‌الله باقری صبح امروز دوشنبه در همایش تجلیل از راویان میدان و خیابان در سخنانی با بیان اینکه در یک سال گذشته و به‌خصوص جنگ رمضان، رسانه‌های لرستان پابه‌پای نیروهای مسلح و نظام فعال بودند، اظهار داشت: هم‌زمان با میدان، در رسانه و روایت هم موفق شدیم دشمن را شکست بدهید.

وی با بیان اینکه در ایام جنگ رمضان و همچنین این شب‌ها، در بیش از ۴۲ نقطه در لرستان شاهد برگزاری تجمعات شبانه هستیم، عنوان کرد: لرستان یکی از استان‌های برتر بود که بیشترین حضور را در تجمعات شبانه خیابانی را داشت.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در ادامه با تقدیر از عملکرد صداوسیمای مرکز لرستان در ایام جنگ رمضان، افزود: اگر در جنگ ۱۲ روزه، کودتا و جنگ رمضان، لرستان بهترین نقش‌آفرینی را داشت، به‌خاطر حفظ انسجام و وحدت بود.

سردار باقری با تأکید بر اینکه یک حلقه اتحاد در لرستان به وجود آمده بود، از مردم گرفته تا مسئولان و نیروهای مسلح، ادامه داد: بااراده نیروهای مسلح، اجازه داده نشد که نقش لرستان در دفاع از انقلاب اسلامی کم‌رنگ شود.

وی تصریح کرد: مردم لرستان همچنان به‌عنوان یک سرباز پای نظام انقلاب اسلامی خواهند ماند.

کد مطلب 6926141

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