به گزارش خبرنگار مهر، الکساندر چفرین از زمانی که اینفانتینو برنامه جنجالی خود برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در شرکتی به منظور اداره مسابقات فیفا را مطرح کرد، بارها از رئیس فیفا انتقاد کرده است. با این حال، رئیس ۵۸ ساله یوفا در پادکست «The Rest is Politics» که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد قصد ندارد برای جانشینی اینفانتینو وارد رقابت شود و برای این تصمیم خود دو دلیل عنوان کرد.

او گفت: یک دلیل این است که من یوفا را دوست دارم و از کار کردن در اینجا لذت می‌برم و فکر می‌کنم در مقطعی باید کمی از زندگی هم لذت برد.

چفرین افزود: دلیل دوم این است که اگر علاقه‌ای به این سمت نداشته باشم، اعتبار من بسیار، بسیار بیشتر خواهد بود.

اینفانتینو در هفته‌های اخیر به دلیل برنامه‌ای که اکنون کنار گذاشته شده است، برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در مسابقات فیفا از جمله جام جهانی، با فشار فزاینده‌ای برای کناره‌گیری از ریاست این نهاد مواجه شده است.

یوفا که مسئولیت فوتبال اروپا را بر عهده دارد، تهدید کرده بود در صورت ادامه این شرایط، برخی مسابقات فیفا را تحریم خواهد کرد و چندین فدراسیون قاره‌ای و ملی نیز حمایت خود از اینفانتینو را پس گرفته‌اند.

چفرین اکنون معتقد است موقعیت پیشین اینفانتینو که تقریباً غیرقابل تهدید به نظر می‌رسید، با خطر مواجه شده است. او پیش‌بینی کرد اینفانتینو باید از ریاست فیفا کنار برود یا اگر در کنگره بعدی این نهاد که ماه مارس در مراکش برگزار می‌شود برای انتخاب مجدد نامزد شود، با یک رقیب روبه‌رو خواهد شد.

اینفانتینو که پیش از این دبیرکل یوفا بود، در سال ۲۰۱۶ و پس از سپ بلاتر به ریاست فیفا رسید و در آن زمان از حمایت گسترده کشورهای اروپایی برخوردار بود.

با این حال، چفرین که فاش کرد از زمان آغاز این جنجال با اینفانتینو صحبت نکرده است، تأکید کرد شرایط کنونی کاملاً متفاوت است.

رئیس یوفا گفت: دو گزینه وجود دارد. یک گزینه این است که او (اینفانتینو) متوجه شود حمایت لازم را ندارد؛ منظورم فقط حمایت سیاسی افرادی که رأی می‌دهند نیست، بلکه حمایت جامعه فوتبال، هواداران، بازیکنان، بازیکنان سابق و مربیان را نیز شامل می‌شود.

او ادامه داد: گزینه دوم این است که او در ماه مارس در انتخابات شرکت کند، اما در آن صورت فکر می‌کنم یک نامزد رقیب در برابر او خواهد داشت. هنوز نمی‌دانم چه کسی خواهد بود.

یوفا در این اختلاف از سوی کنفدراسیون‌های فوتبال آسیا (AFC) و آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب (CONCACAF) نیز حمایت شده است.

ویکتور مونتاگلیانی رئیس کونکاکاف، و شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، از جمله افرادی هستند که به‌عنوان گزینه‌های احتمالی برای رقابت با اینفانتینو بر سر ریاست فیفا مطرح شده‌اند.

اینفانتینو در آخر هفته گذشته برای دیدار با مسئولان فوتبال کشورهای منطقه به جمهوری دومینیکن سفر کرد؛ این در حالی بود که گفته می‌شود مونتاگلیانی از او خواسته بود در یک تورنمنت جوانان که در این کشور برگزار می‌شد، حضور پیدا نکند.

اینفانتینو ۵۶ ساله در اظهاراتی ویدئویی که روز یکشنبه از سوی فیفا منتشر شد، به نظر می‌رسید به جنجال‌های اخیر پیرامون خود اشاره دارد.

رئیس فیفا گفت: مهم است که تعامل داشته باشیم، گفت‌وگو کنیم و دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کنیم.

او ادامه داد: در چند هفته گذشته اتفاقات زیادی رخ داده و مهم است که بشنوید، گوش دهید و بتوانید احساسات خود را نیز بیان کنید. بنابراین در مجموع، بسیار مثبت است و از تمام حمایتی که در اینجا دریافت می‌کنم، بسیار خوشحالم.

اینفانتینو همچنین برنامه خود برای انتخاب مجدد به ریاست فیفا را تشریح کرد و خود را مدافع کشورهای کم‌برخوردار فوتبال جهان معرفی کرد.

فیفا تاکنون به درخواست شبکه الجزیره برای اظهارنظر درباره انتقادات چفرین از اینفانتینو و این نهاد پاسخ نداده است.

اینفانتینو از زمان آغاز ریاستش در سال ۲۰۱۶ هیچ نشانه‌ای مبنی بر کناره‌گیری از این سمت نشان نداده و صراحتاً اعلام کرده است که برای انتخاب مجدد تا سال ۲۰۳۱ روی حمایت از فدراسیون‌های ملی کشورهای کم‌برخوردار حساب می‌کند.

او از حمایت کنفدراسیون‌های فوتبال آفریقا و آمریکای جنوبی برخوردار است و در جریان بحران اخیر نیز تلاش کرده است نقش کنفدراسیون‌های قاره‌ای را کمرنگ کرده و مستقیماً حمایت اعضای فدراسیون‌های ملی را جلب کند.