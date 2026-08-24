به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، با توجه به برنامه‌ریزی برای اعزام کاروان‌های راهیان نور غرب و شمال غرب کشور در شهریورماه سال ۱۴۰۵، بر ضرورت اجرای دقیق برنامه‌های کنترل عوامل محیطی مؤثر بر سلامت زائران و پیشگیری از بروز بیماری‌ها تأکید کرد.

بر اساس این دستورالعمل، بازه زمانی اعزام کاروان‌های راهیان نور غرب و شمال غرب کشور از یکم تا سی‌ویکم شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده و استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی از مقاصد اصلی این کاروان‌ها هستند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت ارائه خدمات سلامت به کاروان‌های راهیان نور، خواستار قرار گرفتن دستورالعمل کنترل عوامل محیطی در دستور کار معاونت‌های بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی و شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های مرتبط شد.

بر اساس این دستورالعمل، بازرسان بهداشت محیط موظف‌اند با هدف کنترل عوامل محیطی مؤثر بر سلامت جامعه، بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی، مسیر حرکت کاروان‌ها، یادمان‌ها و به‌ویژه مراکز و محل‌های طبخ و توزیع غذای زائران نظارت کنند.

همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی بین‌بخشی برای ارائه خدمات مطلوب بهداشتی به کاروان‌های راهیان نور و نظارت مستمر بر اجرای الزامات بهداشت محیط در طول برگزاری این برنامه تأکید شده است.

در این دستورالعمل، دانشگاه‌های علوم پزشکی و شبکه‌های بهداشت و درمان موظف شده‌اند فعالیت‌های بازرسان بهداشت محیط را مستندسازی کرده و گزارش نهایی مصور اقدامات انجام‌ شده را حداکثر تا پنجم مهر ۱۴۰۵ به مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ارسال کنند.