تیم منتخب کشتی آزاد راهی ایروان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام هارویان روزهای ۳ و ۴ شهریورماه در شهر ایروان، پایتخت ارمنستان، برگزار می‌شود و تیم منتخب کشتی آزاد ایران با ترکیبی از کشتی‌گیران جوان و باتجربه در این مسابقات حضور خواهد داشت.



تیم منتخب کشتی آزاد ایران ظهر امروز برای حضور در این رقابت‌ها عازم کشور ارمنستان شد.



ترکیب تیم اعزامی کشورمان به این مسابقات به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم:محمدجواد یخکشی

۷۰ کیلوگرم:محمدعلی عموزاد، مرتضی حاج‌ملامحمدی، ماهان کاووسی

۷۴ کیلوگرم:اکبر فضلی، ماهان خرمگاه، امیرمحمد زرین‌کام

۷۹ کیلوگرم:عادل پناهیان، ابوالفضل حسینی، امیرعلی فراستی

۸۶ کیلوگرم:علیرضا کریمی، امیرعلی مسلمی

۹۲ کیلوگرم:امیررضا علیپور

۹۷ کیلوگرم:حسین مفیدی

۱۲۵ کیلوگرم:مرتضی جان‌محمدزاده



مربیان: مصطفی آقاجانی، مهدی فرزانه و حسن عزیزی