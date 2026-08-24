حلبوسی: اجازه کشیده شدن عراق به سمت درگیری را نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در مراسم گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) با اشاره به شرایط حساس و تنش‌های روزافزون منطقه تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد عراق به منازعات و کشمکش‌هایی که منافع ملت عراق را از بین می برد، کشانده شود.

رئیس مجلس عراق طی سخنانی در جشن گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) با اشاره به هزینه‌های سنگینی که عراق به دلیل تروریسم، افراط‌گرایی و تفرقه پرداخته است، اظهار داشت: ملت عراق با فداکاری و یکدلی توانست از سخت‌ترین بحران‌های تاریخ معاصر خود با موفقیت عبور کند.

وی تأکید کرد: امروز مسئولیت اصلی، گذار و انتقال باثبات از مرحله رویارویی با بحران‌ها به سوی ساخت دولتی مقتدر، تقویت نهادهای حاکمیتی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان است.

الحلبوسی صیانت از تنوع مذهبی و قومی عراق و تضمین حقوق و آزادی‌های همگانی را از وظایف ذاتی نهادهای قانونی برشمرد و تصریح کرد: قانون و حق شهروندی باید مبنای اصلی رابطه میان مردم و حاکمیت باشد.

وی همچنین بر تداوم نقش قانون‌گذاری و نظارتی مجلس در تصویب قوانین پشتیبان ثبات اجتماعی و حل مشکلات روزمره مردم تاکید کرد.

رئیس مجلس نمایندگان عراق با اشاره به اوضاع حساس منطقه و تنش‌های پیاپی آن، خاطرنشان کرد: عراق بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت، وحدت کلمه، صیانت از امنیت و حاکمیت ملی نیاز دارد و نباید اجازه داد کشور به کشمکش‌هایی کشانده شود که هرگز در خدمت منافع عراق و ملت آن نیست.