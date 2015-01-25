ابراهیم حقیقی پوستر سیزدهمین دوسالانه عکس ایران را طراحی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین دوسالانه عکس ایران به عنوان دومین گردهمایی جامعه عکاسان ایران در زمستان سال جاری ساعت 17 روز یکشنبه، 5 بهمن با حضور علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسماعیل عباسی دبیر این دوره و مسعود زندهروحکرمانی رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز به کار میکند.
این دوسالانه پنج روز بعد از سومین دوره «10 روز با عکاسان» برگزار میشود و ابراهیم حقیقی، طراح گرافیک برجسته ایرانی پوستر آن را طراحی کرده است.
همچنین دو روز بعد از مراسم افتتاحیه، اولین نشستهای تخصصی دوسالانه برگزار خواهد شد. اولین نشست روز سه شنبه، 7 بهمن از ساعت 15:30 تا 17 با موضوع «بررسی وضعیت تاریخ نگاری عکاسی در ایران از دیدگاه محققان» به مدیریت محمد خدادادی مترجمزاده و کارشناسی محمد ستاری، مهرداد نجمآبادی، حسین چنعانی و خدیجه محمدی نامقی برپا میشود.
دومین بخش این نشست از ساعت 17:30 تا 19 با موضوع «ترجمه متون نظری عکاسی» به مدیریت محمد خدادادی مترجم زاده و کارشناسی اسماعیل عباسی، حسن خوبدل، محسن بایرامنژاد و کیهان ولینژاد برگزار میشود.
چهارشنبه، هشتم بهمن هم دومین روز نشستهای تخصصی برگزار میشود که بخش اول آن از ساعت 15:30 تا 17 با موضوع «وضعیت کنونی آموزش عکاسی در دانشگاههای ایران از دیدگاه مدیران گروههای آموزشی» به مدیریت محمدمهدی رحیمیان و کارشناسی مسعود اسدالهی، حشمت افتخاری، علیرضا واعظ، مهدی مردانی، علیرضا کریمی صارمی و محمد خدادادی مترجمزاده برگزار خواهد شد.
در بخش دوم نیز که از ساعت 17:30 تا 19 ادامه پیدا میکند، موضوع «کرسی نقد عکس در دانشگاه» به مدیریت محمد خدادادی و کارشناسی فرشید آذرنگ، مهدی مقیمنژاد و شهابالدین عادل برپا میشود.
سیزدهمین دوسالانه عکس ایران تا 20 بهمن در موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله برگزار میشود.
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