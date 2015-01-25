سخنرانی سید حسن نصرالله درباره حمله قنیطره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز جمعه سخنرانی خواهد کرد. وی در مراسم یادبود شهدای قنیطره در مجتمع سید الشهدا در الرویس در منطقه ضاحیه واقع در جنوب بیروت سخنرانی می کند.

این سخنرانی در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی و در تاریخ 30 ژانویه (10 بهمن) انجام خواهد شد. حمله رژیم صهیونیستی به قنیطره و شهادت 6 نفر از نیروهای مقاومت حزب الله محور سخنرانی سید حسن نصرالله خواهد بود.

در پی این حمله دبیر کل حزب الله لبنان در دو کلمه خطاب به صهیونیست ها گفته بود پناهگاه های خود را آماده کنید. سخنرانی روز جمعه نخستین سخنرانی مشروح دبیرکل حزب الله لبنان محسوب می شود.