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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۱۷

اخبار امنیتی سوریه؛

دفع حمله تروریستها در نبل و الزهراء/ تسلط مدافعان کوبانی بر دو روستا

دفع حمله تروریستها در نبل و الزهراء/ تسلط مدافعان کوبانی بر دو روستا

دفع حمله تروریستهای در نبل و الزهراء در استان حلب و تسلط نیروهای مدافع عین العرب بر دو روستا از مهمترین اخبار امنیتی سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین اعلام کرد: کمیته های مردمی در نبل و الزهراء یورش گروههای مسلح را دفع کردند و سه تروریست را به هلاکت رساندند.

المیادین همچنین گزارش داد: نیروهای حمایت مردمی بر روستای ممیت در غرب عین العرب پس از درگیری با داعش مسلط شدند.

همزمان برخی منابع آگاه در عین العرب اعلام کردند: داعش فقط بر 10 درصد ازکوبانی مسلط است.

این منابع بیان کردند نیروهای مردمی با حمایت واحدهای توپخانه موفق به تسلط بر روستای ترمک شدند.

به گفته این منابع در درگیری میان نیروهای مدافع عین العرب با داعش 30 نفر از تروریست ها به هلاکت رسیدند.

کد مطلب 2473618

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