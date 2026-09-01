کرمانشاه به قطب تولید برق غرب کشور تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی مشهدی در آیین بهره‌برداری از ۳۱۹۰ میلیارد تومان پروژه صنعت برق استان کرمانشاه که با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران برگزار شد، با اشاره به تکمیل نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو اظهار کرد: با بهره‌برداری کامل از این نیروگاه، راندمان آن به بیش از ۵۸.۵ درصد رسیده است.

سرپرست معاونت برق و انرژی وزارت نیرو افزود: برای تکمیل نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو ۵۰ همت سرمایه‌گذاری شده و با بهره‌برداری از این مجموعه، ظرفیت تولید برق استان کرمانشاه به بیش از ۲۳۰۰ مگاوات رسیده است.

وی با اشاره به میزان مصرف برق استان کرمانشاه گفت: مصرف برق استان حدود هزار مگاوات است و اکنون ظرفیت تولید برق بیش از دو برابر میزان مصرف استان شده است.

رجبی مشهدی تصریح کرد: ظرفیت ایجادشده در استان کرمانشاه علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، می‌تواند به استان‌های همجوار نیز در تأمین برق مورد نیاز کمک کند و این موضوع جایگاه کرمانشاه را به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید برق غرب کشور تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: طرح‌هایی که امروز به بهره‌برداری رسید تنها بخشی از اقدامات انجام‌شده در صنعت برق استان کرمانشاه است و هفت طرح مهم دیگر در حوزه انتقال و فوق‌توزیع شبکه برق نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

تأمین برق بخش‌های مولد اولویت وزارت نیرو است

سرپرست معاونت برق و انرژی وزارت نیرو با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق اظهار کرد: این طرح‌ها با وجود مشکلات و تنگناهای مالی صنعت برق و همچنین شرایط جنگی کشور به سرانجام رسیده‌اند و لازم است از همه افرادی که برای اجرای این پروژه‌ها تلاش کرده‌اند، قدردانی شود.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های صنعت برق می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش صنعت باشد و یکی از اولویت‌های وزارت نیرو با هدایت وزیر نیرو، تأمین برق بخش‌های مولد و صنعتی کشور است.

رجبی مشهدی با اشاره به افزایش تأمین انرژی بخش صنعت در سال جاری گفت: امسال در بخش صنعت ۱۴ درصد انرژی بیشتری نسبت به سال گذشته تأمین کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: در شهرک‌های صنعتی نیز محدودیت قابل‌توجهی اعمال نشده و محدودیت موجود تنها یک روز در هفته بوده که به روز جمعه منتقل شده است.

سرپرست معاونت برق و انرژی وزارت نیرو این اقدامات را بخشی از تلاش صنعت برق برای همراهی با مردم و بخش تولید دانست و گفت: آنچه امروز در صنعت برق انجام می‌شود، حاصل تلاش کارکنان این صنعت و ایستادگی آنان در میدان است.

شبکه برق کرمانشاه از پایداری مناسبی برخوردار است

رجبی مشهدی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش توزیع برق استان کرمانشاه اظهار کرد: حدود ۳۸۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های مختلف در شبکه توزیع برق و ارتقای رفاه مردم استان هزینه شده است.

وی افزود: بر اساس اطلاعات و گزارش‌های موجود، در استان کرمانشاه افت ولتاژ و اضافه‌بار قابل‌توجهی در شبکه وجود ندارد و شبکه برق استان از استحکام و پایداری مناسبی برخوردار است.

سرپرست معاونت برق و انرژی وزارت نیرو گفت: این وضعیت حاصل تلاش مجموعه کارکنان صنعت برق در استان کرمانشاه است و امیدواریم اجرای این طرح‌ها و توسعه زیرساخت‌های برق، خیر و برکت بیشتری برای مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی استان به همراه داشته باشد.