به گزارش خبرگزاری مهر ،سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه در گفت و گویی با توصیف شکوه و عظمت آئین تشییع پیکر سردار سرتیپ پاسدار الله دادی که بطور مستقیم توسط رژیم اشغالگر قدس در قنیطره سوریه به شهادت رسید، اظهار داشت: حضور گسترده، پرشور و معنادار اقشار و آحاد مختلف مردم در آئین‌های تشییع وتدفین سردار الله دادی در تهران و کرمان و بویژه سیرجان یکبار دیگر خاطرات حضور باشکوه مردم در تشییع پیکر مطهر شهدا در دوران هشت سال دفاع مقدس را زنده کرد.

وی با تأکید بر معنادار بودن حضور جوانان عزیز میهن اسلامی در پاسداشت مجاهدت این شهید گرانقدر و دیگر شهدای عرصه‌ی مقاومت و پایداری در برابر رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی تصریح کرد:اصحاب رسانه با برجسته سازی ابعاد و پیام‌های همت و حضور نسل جوان در تجلیل عظمت و ارزش‌های شهدای جبهه مقاومت اسلامی و ضدصهیونیستی در ایران و کشورهای خط مقدم بیداری و مقاومت، به ارتقای دامنه‌ی آگاهی و اراده امت اسلامی برای مقابله با دشمنان قسم خورده اسلام عزیز و پیامبر اعظم (ص) کمک نمائید.

سردار شریف تبیین و تشریح توصیه‌ها و رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در حوزه وحدت و یکپارچگی امت اسلامی و اندیشیدن به دشمن مشترک یعنی امریکا و رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد: پرهیز از دامن زدن به اختلافات در جغرافیای مسلمانان و تلاش برای هم افزا کردن انرژی و ظرفیت‌های امت اسلامی برای مقابله با رژیم سفاک و کودک کش صهیونیستی و خنثی سازی نقشه‌های نظام سلطه و استکبار بایستی کانون توجه و اقدام کشورهای اسلامی قرار گیرد.

مسئول روابط عمومی کل سپاه با اشاره به تأثیر خون‌های پاک جوانان کشورهای اسلامی که در عرصه‌ی مقابله با تروریست‌های آلت دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند تأکید کرد: بی‌تردید خون‌های ریخته شده در جبهه بیداری امت اسلامی، بستر محو رژیم صهیونیستی را بیش از هر زمان دیگری فراهم آورده است.

سردار شریف در پایان با اشاره به برگزاری مراسم ویژه یادبود شهید سردار الله دادی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مراسم یادبود این شهید گرانقدر فردا سه شنبه هفتم بهمن ماه در تهران و در مسجد امیرالمؤمنین (ع) شهرک شهید محلاتی از ساعت 15 الی 17 با حضور گسترده شخصیت‌ها و مقامات کشوری و لشکری و آحاد مردم شهید پرور و قدرشناس برگزار می‌شود.