علی دایی هم تئاتری شد/ «گنجفه» تماشاگران را راضی نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته دوشنبه 6 بهمن ماه در ششمین روز از برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش «گنجفه» نوشته و کارگردانی نوشین تبریزی در دو نوبت 18:30 و 20:30 در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت. این اثر نمایشی در بخش مسابقه تازه های تئاتر ایران جشنواره حضور دارد.

«گنجفه» داستان خانواده ای را بین سال های 1315 تا 1320 و در خلال جنگ جهانی دوم و ورود متفقین به ایران روایت می کند. این خانواده که سال هاست رازی را با خود حمل می کند در مقطعی از زمان به نوعی درگیر اتفاقات سیاسی و اجتماعی کشور نیز می شوند.

اما داستان بارها تکرار شده، اجرای ضعیف این اثر نمایشی چه در بازی‌ها و چه کارگردانی و هدایت بازیگران، پرداخت نامناسب روابط و شخصیت ها در دل داستان و نمایش نامناسب و به دور از خلاقیت صحنه های بحرانی و کلیدی نمایش باعث واکنش منفی تماشاگرانی شد که برای دیدن این اثر نمایشی به تالار چهارسو آمده بودند.

تا جایی که برخی از صحنه های تراژیک و دراماتیک نمایشی که مخاطب باید به دقت جذب آنها می شد با خنده تماشاگران همراه بود. با وجودیکه این نمایش از بازیگران با تجربه و حرفه ای بهره برده بود اما این هنرمندان نتوانسته بودند در نهایت اجرای قابل قبولی ارائه دهند.

اتفاقی که شب گذشته در تالا چهارسو تئاتر شهر رخ داد تا به حال کمتر در عرصه تئاتر مشاهده شده است. مخاطبان تئاتری افراد صبوری هستند که حتی در این دوره با وجود نبود بالانویس برای آثار بخش بین الملل به احترام مهمانان خارجی تا انتها به دیدن آن آثار می نشینند. البته خندیدن به نشانه اعتراض و تمسخر هنگام تماشای تئاتر رفتار مناسبی نیست و غالبا این اتفاق در اجراها دیده نمی شود.

نوشین تبریزی هنرمند جوان تئاتر تجربه اجرای آثار پرمخاطبی را دارد که معمولا مورد استقبال منتقدان و تماشاگران قرار گرفته اما آماده نبودن گروه اجرایی و متن کلیشه ای باعث شد طعم شیرین دیدن آثار گذشته این کارگردان در ذهن ها کم رنگ شود.

فریبا خادمی، یعقوب صباحی، لیندا کیانی، محمدرضا مالکی، پژمان جمشیدی، الهام شعبانی و ... از بازیگران این اثر نمایشی بودند.

در اجرای شب گذشته علی مرادخانی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی دایی فوتبالیست شناخته شده کشور به تماشای نمایش «گنجفه» در مجموعه تئاتر شهر نشستند. علی دایی در پایان اجرا به همراه مرادخانی از پشت صحنه این نمایش دیدار کرد.

مرادخانی در این دیدار، حضور ورزشکاران در سالن‌های تئاتر را اتفاقی فرخنده دانست و گفت: با حضور چهره‌های ورزشی در سالن‌های تئاتر، هنر و ورزش با هم پیوند می‌خورند که تاثیر بسیار خوبی در جامعه به جای می‌گذارد.

سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری اردشیر صالح‌پور تا 12 بهمن ادامه خواهد داشت.