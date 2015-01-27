به گزارش خبرگزاری مهر، چهارشنبه هشتم بهمن 9 نمایش صحنه‌ای، هفت اثر خیابانی و یک نمایش رادیویی اجرا خواهند شد.

نمایش «عزیز شنگال» نوشته و کار قطب‌الدین صادقی به شیوه میدانی با حضور 61 بازیگر ساعت‌های 18 و 20:30 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود. این اثر برگرفته از یک داستان واقعی است؛ عزیز، کودکی پنج ساله که بر اثر حمله داعش آواره شده است، پس از پنج شبانه روز سرگردانی در بیابان‌ها، از فرط تشنگی و شدت آفتاب کور می‌شود و در ‌‌نهایت جان خود را از دست می‌دهد.

به گفته قطب‌الدین صادقی «عزیز شنگالی» اعتراضی است نسبت به سرنوشت تمامی بچه‌ها و زنانی که جان و هستی خودشان را در جنگ از

دست داده‌اند.

«پپرونی» با محور مسایل دو زوج جوان

«پپرونی» نمایش دیگری است که ساعت 18:30 و 20:30 در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود. این اثر نوشته سپیده خمسه‌نژاد و کارگردانی مسعود طیبی است که به بیان مسایل میان دو زوج جوان در فضای رئالیسم اجتماعی می‌پردازد. مسعود میرطاهری، شیوا مکی‌نیان، مسیح کاظمی و بهروز کاظمی بازیگران این نمایش‌‌اند.

تالار هنر نیز میزبان نمایش «مسافر راه شیری» نوشته و کار رضا جوشعار در بخش مرورو تئاتر ایران است. این نمایش که از شهر بندرعباس در این دوره از جشنواره حضور دارد، ساعت 17 و 19 به صحنه می‌رود.

«هم‌هوایی» داستان سه زن را به صحنه می برد

همچنین نمایش «هم‌هوایی» به نویسندگی مهین صدری و کارگردانی افسانه ماهیان، ساعت 17 و 20:30 با نقش‌آفرینی باران کوثری، الهام کردا و ستاره اسکندری در تالار حافظ به صحنه می‌رود. این نمایش که تاکنون اجراهای موفقی را پشت سر گذاشته است، به روایت داستان مستندگونه از سه زن یعنی شهلا جاهد، همسر خلبان شهید عباس دوران و لیلا اسفندیاری، کوهنورد ایرانی می‌پردازد.



چهارشنبه، تماشاخانه ایرانشهر نیز میزبان دو نمایش است. نمایش‌های «ایران-استرالیا» نوشته و کار سجاد افشاریان در تالار استاد ناظرزاده

کرمانی در دو نوبت 17 و 20:15 و «یک زندگی بهتر» به نویسندگی مسعود هاشمی‌نژاد و کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور در تالار استاد سمندریان ساعت‌های 18 و 20 اجرا می‌شوند.

تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران نیز شاهد اجرای «دردسرهای مرد مرده» به نویسندگی کامران شهلایی و کارگردانی گروهی به عنوان اثر برگزیده مناطق از کرمانشاه است که ساعت 17 و 19 به صحنه می‌رود. این نمایش اثری کمدی است که با نقش آفرینی پویا بازرگان، ابراهیم مرادی و سمیه مهری اجرا می‌شود.

«آسمان روزهای ابری» در ژانر دفاع مقدس

نمایش «آسمان روزهای ابری» نوشته مجید کاظم‌زاده مژدهی و کارگردانی محمد رسائلی ساعت 16 و 18 در تماشاخانه مهر حوزه هنری اجرا می‌شود. این نمایش در ژانر دفاع مقدس است که با نقش‌آفرینی محمد رسائلی، طوبی رحمانیان، مهتاب رضا پور و سوگند قربان‌زاده به صحنه می‌رود.



نمایش «سایه‌سار سکوت» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا عطایی‌فر در بخش مسابقه مرور، ساعت 16 و 18 در تئاتر باران اجرا می‌شود. این اثر درباره هشت سال دفاع مقدس است.

در بخش خیابانی نیز نمایش‌های «آگهی فروش، استخدام» نوشته علی صامتی و کارگردانی مسعود مهرابی از تهران ساعت 16، «عروس باران» نوشته و کار علی قاضی از مسجد سلیمان ساعت 16:30، «هفت شهر عشق» نوشته و کار سعید البرز از تربت جام ساعت 17و نمایش «شوپه» نوشته و کار طیبه مقدم از درود ساعت 18 در محوطه مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شوند.

از 59 تا چند؟؟؟

همچنین دو نمایش «صفر مرزی» به نویسندگی آرش ساربان و کارگردانی مشترک آرش و علی ساربان از اهواز ساعت 16 و «رابطه» نوشته و کار آریان رضایی از تهران ساعت 16:30 در محوطه خانه هنرمندان ایران اجرا می شوند.

محوطه برج میلاد نیز میزبان نمایش «از 59 تا چند؟؟؟» نوشته و کار مصطفی کولیوندی از دهلران خواهد شد.

در ادامه اجراهای رادیویی، نمایش «مثل تو وقتی که خوابی» به نویسندگی منا گلپایگانی، کارگردانی شیرین سپهراد و تهیه کنندگی محسن جواهری از تهران اجرا می‌شود.

این نمایش ساعت 18:30 به مدت 30 دقیقه در تالار استاد رکن‌الدین خسروی تماشاخانه سه نقطه اجرا می‌شود.

سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری اردشیر صالح‌پور تا 12 بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.