گاوداری های نهاوند ورشکستگی را انتظارنشسته اند/چشم انداز دامداری درکما

به گزارش خبرنگار مهر، نهاوند دارای ۳۲۰ هزار رأس دام سنگین و سبک است که با توليد سالانه پنج هزار و ۵۸۳ تن گوشت قرمز ۲۱ درصد سهم توليدات استان در این زمینه و مقام برتر توليد اين محصول را در استان دارد.

در نهاوند ۶۰ واحد گاوداری از نوع شیرده و پرواری فعالیت دارند که از این تعداد ۱۲ واحد گاوداری شیرده و پرواری صنعتی هستند.

وضعیت گاوداری ها موجب شده سالانه ۹۰ هزار تن شیر خام توسط دامدارای های نهاوند تولید می‌شود که علاوه بر تامین نیاز شهروندان نهاوندی و کارخانجات تولید لبنیات به شهرستان‌های همجوار نیز صادر شود.

از سال ۱۳۸۸ تا کنون وضعیت گاوداری و دامداری در کشور و نهاوند پیچیده و با مشکلات متعددی همراه شده است

همچنین در شهرستان نهاوند بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر در بخش تولیدات فرآوردهای دامی مشغول به فعالیت هستند اما از سال ۱۳۸۸ تا کنون وضعیت گاوداری و دامداری در کشور و نهاوند پیچیده و با مشکلات متعددی همراه شده است.

در اینکه دامداری و گاوداری از شغل های پرخطری است که حوادث غیر قابل پیش بینی مثل مرگ و میر دام همیشه در کمین نشسته و هر لحظه می تواند تمام داشته های یک دامدار را از بین ببرد شکی نیست اما امروز دغدغه های دیگری مانند بدهی معوقه بانکی، سود جریمه دیر کرد تسهیلات بانکی، ارزان بودن قیمت شیر، گران بوده علوفه و خوراک دام با توجه به خشکسالي هاي پي در پي و تامين دارو نیز این حرفه را تهدید می کند.

درچهار سال گذشته تعدادی از گاوداران، گاوهای پرشیر خود را خشک و از مدار تولید خارج کرده اند و شمار دیگری از گاوداری هایی که در استان همدان (هم به لحاظ اعتبار صاحبانشان و هم به لحاظ حجم تولید) جزو مطرح ترین ها بوده اند، رسماً تعطیل و یا با کمتر از ظرفیت خود در حال فعالیت هستند.

پیچیدگی وضعیت و مشکلات واحدهای دامداری و گاوداری نهاوند شرایط خاصی دارد که آن را باید از فعالان این عرصه جویا شد اما بیان این نکته ضروری است درحالی‌که وزارت کشاورزی طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار نرخ ۱۴۴۰ تومانی را برای خرید شیرخام اعلام کرده، صنایع لبنی به دلیل نبود کشش در بازار اعلام کردند نمی‌توانند این محصول را بیش از کیلویی ۱۲۵۰ تومان بخرند و بر اساس شیر ۱۲۵۰ تومانی نرخ فرآورده‌های لبنی را تعیین و افزایش ۱۵ درصدی را اعلام کردند.

عبدالعلی سیاوشی مالک شرکت تعاونی معتمد شیر نهاوند در روستای معتمد آباد است، این واحد گاوداری در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع و با ظرفیت اسمی ۸۰ رأسی احداث شده است.

سیاووشی در خصوص مشکلات این واحد گفت: در سالهای قبل از ۸۸ همه چیز عالی بود وضعیت خوراک دام ، هزینه دامپزشکی و دارو، هزینه سوخت و انرژی و متعادل بودن دستمزد و حق بیمه کارکنان در حد متعادل و با هزینه های ما همخوانی داشت اما از سال ۸۸ به بعد همه چیز تغییر کرد و روز به روز نگهداری گاو و گاوداری گران و گران تر شد و متاسفانه از چهار سال قبل تاکنون هزینه ها چند برابر شده است.

وی گفت: یونجه از هر کیلو ۴۵۰ تومان به ۱۱۵۰ تومان، ویزیت دامپزشک از ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان به ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان افزایش یافته و قیمت ذرت علوفه ای پنج برابرشده و گازوئیل نیز از لیتری ۱۶ تومان به ۳۵۰ تومان رسیده و انگار همه چیز برای ورشکستگی و شکست ما طراحی شده است

وی گفت: قرار شد سال ۱۳۸۹ یارانه ساخت وساز دامپروری،کارگاه ،انرژی و... به تولید کننده ها پرداخت شود اما متاسفانه تاکنون حتی یک ریال دریافت نکرده ام و البته کسانی که قبل از سال ۱۳۸۹ دامپروری ساخته اند ۵۰ تا ۶۰ تومان یارانه دریافت کرده اند.

سیاووشی ادامه داد: سرمایه آورده من حدود ۶۰۰ میلیون تومان بود و در سال ۱۳۹۱ حدود ۲۰۰ میلیون تومان وام توسعه دریافت کردم هفت درصد از سود ۱۴ درصدی وام را دولت تقبل کرد وبه موقع وام تسویه شد اما مبلغ وام دوم ۴۲۵ میلیون تومان بود که تاکنون از پنج قسط وام فقط دو قسط آنرا پرداخت کرده ام و تاکنون یارانه سود این وام محاسبه نشده و از ۲۰۰ راس گاو دامداری ۵۰ راس آنرا برای باز پرداخت وام وبدهی فروخته ام.

وی از وضعیت اشتغال گاوداری خود نیز با ناامیدی حرف زد و گفت: در ابتدا و هنگام شروع فعالیت ۱۵ نفر در این گاوداری مشغول بودند ولی اکنون به چهار یا پنج نفر رسیده چون از عهده پرداخت حقوق و بیمه برنمی آیم و چون این مجموعه به نام شرکت به ثبت رسیده پرداخت حق بیمه کارگران با شرکت پتروشیمی وذوب آهن فرقی ندارد.

از اول سال ۱۳۹۳ دولت اعلام کرده به ازای هر کیلوشیر ۱۴۴۵ تومان پرداخت می کندکه متاسفانه این تصمیم اجرا نشده است

عبدالعلی سیاوشی گفت: سال اول فعالیت تا ۱۰۰۰ کیلو تولید شیر در روز هم داشته ایم که البته به زایش گاوها هم بستگی دارد ولی در حال حاضر حدود ۴۰۰ کیلو تولید شیر داریم که به ازای هرکیلو شیر ۱۱۴۰ تومان به دامدار پرداخت می شود که البته از اول سال ۱۳۹۳ دولت اعلام کرده به ازای هر کیلوشیر ۱۴۴۵ تومان پرداخت می کندکه متاسفانه این تصمیم اجرا نشده است .

سیاوشی برای رهایی از این وضعیت و حل مشکلاتش راههکار و پیشنهاد های هم برای مسئولان دارد که دراین زمینه گفت: بانک نباید با کارگاه هایی که وام گرفته اند و در جای دیگر هزینه و کرده اند و غیر فعال هستند و کارگاههایی که فعال هستند و مشغول به کار وخدمت می باشند یکسان برخورد کند چراکه این عادلانه نیست.

وی گفت: بانک ها مدت زمان پرداخت وام کارگاه های فعال را بدون بهره تمدید کنند که اگر این کار صورت گیرد می توانیم روی پای خود بایستیم .

وی از دولت می خواهد به تعهداتش در تقبل هفت درصد سود وام دریافتی عمل کند و یارانه شیر مستقیم و بدون واسطه به دامدار پرداخت شود .

سیاوشی در پایان درخواست داشت یارانه سوخت انرژی و ساخت وساز نیز پرداخت شود.

علی گردیانی مالک شرکت خزل شیر نهاوند دیگر گاوداری است که به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر دامدار نهاده دامی را کیلویی حدود ۱۲۰۰تومان خریداری می کند در حالیکه شیر را کارخانه یا شرکت حدود هزار تا هزار و پنجاه تومان می خرد و در حقیقت قیمت هر کیلو نهاده دامی از شیر در بهترین حالت ۱۰۰ تومان بیشتر است و این بدین معناست که گاو دار به خاک سیاه نشسته است.

گردیانی با اشاره به اهمیت دامداری از جهت تولید و اشتغال ادامه داد: بخش دام نقش موثری در ایجاد اشتغال دارد و تعجب بر انگیز است که مسئولان بانکی فکری به حال مشکلات این بخش نمی کنند.

وی افزود: دامداران بسیاری از بانک وام و تسهیلات گرفته اند اما با شرایط فوق موفق به پرداخت اقساط و سود بانک نشده اند بعنوان نمونه یکی چون من ۴۸۰ میلیون تومان وام گرفته ام که تاریخ سر رسید و بازپرداخت اقساط آن هم گذشته اما پیش بینی من این بود که حداقل خواهم توانست سود وام و درصدی از اصل آن را پرداخت کنم که متاسفانه وضعیت بازار و هزینه نگهداری دام آن قدر نامناسب است که نه تنها نمی توانم حتی یک ریال از اصل وام خود را پرداخت کنم که مجبورم برای پرداخت سود آن نیز زیر بار قرض دیگری بروم و این در حالیست که بانک عامل گفته است برای استمهال وام باید سود تسهیلات و بیست درصد از اصل آن پرداخت شود.

گردیانی ادامه داد: سود و بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی برای بسیاری از مردم کشور به ویژه تولید کنندگان بسیار سخت است و باتوجه به کاهش قدرت اقتصادی بسیاری از واحدهای تولیدی در شهرستان ها از کمبود نقدینگی رنج می برند اما با توجه به سود بالای تسهیلات بانکی، تولید کنندگان نمی توانند کاری کنند.

وی افزود: در چند سال گذشته شاهد ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک به دلیل بدهی های بانکی بوده ایم و آن تعداد از واحدهای فعال نیز با حداقل ظرفیت خود در حال فعالیت هستند.

بانک ها به جای گشودن گره از مشکلات مردم،‌ مشکلات بیشتری برای آنها ایجاد کرده اند

علی گردیانی بیان داشت: بانک ها به جای گشودن گره از مشکلات مردم،‌ مشکلات بیشتری برای آنها ایجاد کرده اند و در اصل خود باری بر دوش مردم شده اند و حتی در هر شرایطی پول خود را می‌خواهند و توجهی به شرایط تولیدکننده ندارند و با سخت گیری های خود بسیاری از تولیدکنندگان را به خاک سیاه نشانده‌اند.

گردیانی اظهار داشت: در حال حاضر مهمترین مشکلات دامداری‌ها خشکسالی در سالهای گذشته، افزایش قیمت علوفه و نهاده‌های دامی، بدهی دامداران به سیستم بانکی، قطع یارانه‌ شیر خانوار و عدم پرداخت مطالبات دامداران و گرانی سوخت است.

گردیانی گفت : برای حل مشکلات دامداران باید نسبت به تعیین تکلیف بدهی دامداران به بانک کشاورزی در راستای اجرای بند ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مبنی بر تقسیط پنج‌ ساله بدهی واحد‌های تولیدی کشاورزی که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند و یا اجرای ماده ۱۱ بند ج قانون اقدام شود.

وی همچنین خواستار بخشودگی سود مطالبات غیرجاری و سود مطالبات سررسید شده گاوداری‌های شیری شد و گفت: ترتیبی اتخاذ شود تا بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه‌ای بدهی گاوداران به مدت پنج سال تقسیط شود.

علی خزایی مالک شرکت تعاونی طه گستر شیراوند نیز وضعیت ادامه فعالیت گاوداری خود را بحرانی عنوان کرد و در گفتگو با مهر بیان داشت: گاوداری من دارای ظرفیت ۸۰ رأسی است و برای پنج نفر اشتغال زایی کرده اما وجود معوقات بانکی و عدم نقدینگی با هزینه های سنگین نگهداری دام شرایط پیچیده و مبهمی برای ادامه فعالیت به وجود آورده است.

خزایی افزود: مسئولان با توجه به جایگاه و اهمیت دام در کشور می توانند از طریق ستاد حوادث غیر مترقبه کشور به کمک گاوداران بیایند و آنها را از نابودی و ورشکستگی نجات دهند.

وی موافقت با تشکیل اتحادیه دامداران صنعتی و دریافت سهم سبوس و غلات را از دیگر راههای برطرف کردن مشکلات واحدهای دامداری عنوان کرد.

وی ادامه داد: گاوداران شهرستان نهاوند با فهرست عریض و طویلی از مشکلات رو برو هستند و دولت هر سال بنزین و سوخت را گران می کند و عملا هزینه تولید بالا می رود با این وجود قیمت شیر هیچ گونه تغییری نمی کند.

فرماندار شهرستان نهاوند نیز در مورد وضعیت دامداران نهاوند و حل مشکلات آنها گفت: اگر بانک های عامل نسبت به استهمال بدهی معوقه این افراد طبق ماده ۱۱ بند ج عمل کنند مشکلات بانکی و عدم نقدینگی آنها حل می شود

در نهاوند ۶۰ واحد گاوداری از نوع شیرده و پرواری فعالیت دارند

امامعلی عبدالملکی با اشاره به اینکه در نهاوند ۶۰ واحد گاوداری از نوع شیرده و پرواری فعالیت دارند، ادامه داد: از این تعداد ۱۲ واحد گاوداری شیرده و پرواری صنعتی هستند که برای توجه به رفع مشکلات آنها با ایجاد اتحادیه شرکت‌های تعاونی دامداری و دامپروری در نهاوند موافقت شده است.

عبدالملکی افزود: این اتحادیه با هدف ارائه خدمت به تعاونی‌های زیرمجموعه، رسیدگی به حل مشکلات دامداران صنعتی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی، نظارت بر واحدهای ذیربط، اخذ تسهیلات و ارائه سایر حمایت‌های دولتی برای تقویت بنیه مالی دامداری‌های فعال در سطح شهرستان تشکیل می شود.

وی مصوب کردن تزریق اعتبار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی را از دیگر راهکارهای اعطای تسهیلات عنوان کرد و گفت: می توان ازاین اعتبار با هدف پرداخت بدهی‌های معوقه و خرید دام به گاوداران استفاده کرد.

رئیس بانک کشاورزی شهر فیروزان نهاوند نیز در گفتگو با مهر گفت: برای حل مشکلات دامداران و گاوداران دو طرح اجرا شده که درابتدا مدت زمان پرداخت بدهی و اقساط بانکی گاوداران از پنج سال به هشت سال تغییر کرد که با اجرای این دستور به ازای افزایش سه سال مدت زمان سود بیشتری هم به تسهیلات تعلق گرفت که بعلت همین موضوع تعدادی از گاودران خواهان برگشت به شرایط پنج ساله شدند.

مومنعلی رضایی ادامه داد: بعضی از واحدهای تولیدی دامداری که خواهان تمدید بدهی و اقساط و دیر کرد معوقات بانکی هستند بر اساس دستور العمل قانونی بانک باید پرونده اجرایی در بانک ها نداشته باشند که اگر پرونده اجرایی داشته باشند برای استهمال نیازمند ثبت جدید در اداره ثبت و اسناد هستند.

رضایی ادامه داد: سود تسهیلات بانکی کشاورزی ۲۱ درصد است و بر اساس بخش نامه قانونی از ارائه خدمات و تسهیلات جدید به متقاضی معذوریم اما مهلت بازپرداخت وامها و معوقات آنها را برابر قانون و دستورالعمل تمدید می کنیم.

وی با اشاره به اینکه با توجه به دستور العمل و مقررات شش درصد جرائم و دیر کردها در صورت تسویه کامل بخشیده می شود، گفت: در غیر این صورت برابر قیمت روز سود آن دریافت می شود.

رئیس بانک کشاورزی شهر فیروزان عنوان کرد: برابر ماده ۱۱ بند ج مقرر شده بانک پنج تا ۱۰ درصد از مبلغ کل بدهی واحدهای تولید که اقساط معوقه دارند را دریافت و اصل بدهی را تا پنج سال دیگر تسقیط و تمدید کنند که واحدها و شرکت های که می خواهند از این ماده استفاده کنند باید وثیقه جدیدی را به بانک معرفی کنند.

مومنعلی رضایی گفت: تا پایان سال گذشته بانک کشاورزی فیروزان نهاوند دو میلیارد و پنج میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و در ۱۰ ماه گذشته سال جاری نیز ۸۹۶ میلیون تومان دیر کرد گاودران و دامداران را بخشیده است.

رضایی ادامه داد: همچنین برابر خط مشی بانک در سال جاری ۹۱۵ میلیون تومان برای مالکان گاوداری و دامداری بخش خزل نهاوند تمدید اقساط بانکی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: برای کمک و حمایت از گاوداران و دامداران بخش خزل نهاوندنیز در سال جاری بر اساس بند ۱۶ قانون بودجه چهار میلیاردو ۹۰۰ میلیون تومان تمدید اقساط معوقه انجام شده است.

بااین تفاسیر از آنجایی که سهم زیادی از مصارف غذایی مردم در کشور به فرآورده‌های دامی و طیور اختصاص دارد انتظار می‌رود مسئولان متولی بر روند تولید وعرضه این اقلام پرمصرف دقت و نظارت بیشتری داشته باشند و مشکلات و دغدغه‌های این بخش‌ها را نادیده نگیرند و نسبت به حل مشکلات و دغدغه های آنان اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشند.