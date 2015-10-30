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۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۵۸

اختلاف فاحش آماری ۲ دستگاه درباره جمعیت دامی

اختلاف فاحش آماری ۲ دستگاه درباره جمعیت دامی

رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی گفت: اختلاف وزارت جهاد کشاورزی با مرکز آمار ایران در زمینه جمعیت دام سنگین کشور بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است.

محمدرضا ملاصالحی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اختلاف وزارت جهاد کشاورزی با مرکز آمار ایران در زمینه جمعیت دام سنگین کشور بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است، اظهارداشت: مرکز آمار ایران جمعیت گاو، گوسفند و بز کشور را تقریبا نصف اعلام کرده است و این با آمار وزارتخانه ما همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه ما در زمینه اعلام آمار متکی به برخی اقدامات میدانی هستیم، گفت: تنها بیش از ۶ میلیون تن شیر وارد صنایع فرآوری می‌شود، ضمن اینکه حدود ۲ تا ۳ میلیون تن شیر نیز در قالب سیستم‌های سنتی و نیمه سنتی فراوری می‌شود، بنابراین تولید ۹ میلیون تن شیرخام در کشور امری بدیهی و واضح است.

به گفته ملاصالحی، تولید ۹ میلیون تن شیرخام با رقم ۴ میلیون راس جمعیت گاو همخوانی ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت جهادکشاورزی با مرکز آمار ایران مذاکراتی در این زمینه داشته است؟ ادامه داد: موسسه پژوهش‌های اقتصادی در وزارت جهادکشاورزی مسئولیت این کار را دارد و ما از طریق آنان اعتراض مان را اعلام کرده‌ایم و بحث‌های کارشناسی در این زمینه ادامه دارد.

ملاصالحی افزود: در حال تبادل اطلاعات با مرکز آمار هستیم و منتظریم این بحث به جمع بندی برسد.

کد مطلب 2953501

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