به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته سه شنبه هفتم بهمن ماه مراسم رونمایی از انیمیشن «جمشید و خورشید» به کارگردانی بهروز یغماییان در محل مجموعه درمانی رفاهی محک با حضور حجت الاسلام محمد علی ابطحی، فرهاد توحیدی رییس هیات مدیره خانه سینما، سروش صحت و عوامل این انیمیشن برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، روانبخش صادقی انیماتور و رییس انجمن آسیفا گفت: از برادران یغماییان اخلاق در کار و کار در انیمیشن را یاد گرفتم. تولید «جمشید و خورشید» سال 84 به پایان رسید و بعد از 9 سال قرار است در سینما اکران شود. امیدوارم این انیمیشن بتواند در گیشه با موافقیت همراه باشد.

وی با اشاره به اینکه 5500 سال پیش اولین انیمیشن دنیا در ایران و در شهر سوخته فریم به فریم طراحی شده است، توضیح داد: من از مدیران فرهنگی دولت وقت خواستم تا شرایطی را فراهم کنند تا از طریق ساخت یک فیلم بتوانیم کوزه ای را که اولین انیمیشن دنیا روی آن طراحی شده به دنیا معرفی کنیم، اما آنها گفتند 5500 سال که گذشته است، یک هزار سال دیگر هم بگذرد. متاسفانه انیمیشن در ایران چندان از حمایت مناسبی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی برخوردار نیست و هنوز به این بینش نرسیده ایم که انیمیشن می تواند بازگشت مالی مناسبی از نظر اقتصادی داشته باشد.

صادقی تاکید کرد: «جمشید و خورشید» بعد از «خورشید مصر» به کارگردانی بهروز یغماییان، «تهران 1500» به کارگردانی بهرام عظیمی و «رستم و سهراب» به کارگردانی کیانوش دالوند چهارمین انیمیشن بلند در ایران به شمار می رود. ما امیدوار و خوشبین هستیم که این انیمیشن به خوبی فروش داشته باشد و نباید فراموش کنیم که انیمیشن گاهی می تواند از فروش سالانه نفت در یک کشور هم درآمدزاتر باشد.

سینمای ایران نیازمند تولید انیمیشن است

در ادامه مراسم، نادر یغماییان تهیه کننده این انیمیشن بیان کرد: امروز به صورت تصادفی بیستمین سالگرد همکاری من و برادرم در زمینه انیمیشن است، طی این سال ها 20 هزار دقیقه انیمیشن تولید و پخش کرده ایم. زمانی که برای ساخت انیمیشن «جمشید و خورشید» آماده می شدیم، یک گروه بزرگ با آرزوهای دست یافتنی بودیم و تصمیم گرفتیم تا به بهترین نحو این انیمیشن را تهیه کنیم. خوشبختانه بعد از موفقیت «خورشید مصر» در اکران، تصمیم ما برای ساخت «جمشید و خورشید» جدی تر شد چرا که سینمای ایران به چنین انیمیشن هایی نیاز دارد.

وی بیان کرد: «جمشید و خورشید» به همراهی 75 نفر از بهترین انیماتورهای ایران در طول 4 سال ساخته شد. این انیمیشن کاملا با سرمایه بخش خصوصی و بدون هیچگونه حمایتی از سوی دولت تولید شد. در آن زمان هزینه تولید این انیمیشن 700 میلیون تومان تمام شد. امروز و بعد از گذشت 10 سال قرار است در 23 بهمن ماه اکران شود. اگر این انیمیشن 10 سال پیش اکران می شد، زمینه های بیشتری برای تولید انیمیشن در کشور فراهم می شد. امیدوارم با اکران مناسب این اثر بتوانیم فرصت بیشتری برای تولید انیمیشن در کشور داشته باشیم، هرچند شرایط به گونه ای است که گویا بازهم برای اکران این انیمیشن با درهای بسته روبرو هستیم.

مملکت هشت سال تعطیل بود

فرهاد توحیدی رییس هیات مدیره خانه سینما در ادامه این مراسم گفت: به خاطر دارم که در سال 84 قرار بود این انیمیشن در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان حضور داشته باشد، هرچند انیمیشن هنوز آماده نبود اما تمام دوستان تلاش می کردند تا هرچه سریعتر این انیمیشن را برای جشنواره آماده کنند، «جمشید و خورشید» بعد از حضور در جشنواره فیلم کودک و نوجوان توانست با استقبال زیادی همراه شود. اما نمی دانم چرا «جمشید و خورشید» بعد از 10 سال نتوانست اکران شود، البته همه می دانیم که از این 10 سال، 8 سال که مملکت تعطیل بود و 2 سال هم اِسکنت این سال ها بود.

وی با اشاره به اینکه شاید 23 بهمن ماه زمان مناسبی برای اکران این انیمیشن نباشد، بیان کرد: امیدوارم اتفاق خوبی برای نمایش آن در کشور رخ دهد. زمانی که می خواستیم فیلم «شهر موشها» را بسازیم بسیاری از دوستان فکر می کردند که این فیلم نمی تواند فروش خوبی داشته باشد، اما من گفتم «شهر موشها» می فروشد، چرا که شادی از این کشور رخت بربسته و شادی، انرژی، روحیه مثبت و چیزی که ما را امیدوار می کند در پرده نقره ای پیدا می شود. شک ندارم که «جمشید و خورشید» می تواند انرژی و شادی را با خود به همراه آورد.

توحیدی با اشاره به اینکه فیملنامه یک انیمیشن را نوشته است، گفت: الان دوره پولدارها است و ما از این پول‌ها نداریم که مانند آن ها خرج کنیم، به عنوان مثال قرار است «هزار و یک شهر» ایران ساخته شود، این «هزار و یک شهر» قرار است دیزنی لند ایران باشد تا شادی با خود به همراه آورد، حتما سوار یکی از این وسایل می شویم و با سرعت پایین می آییم تا دلمان بریزد و شاید کمی خوشحال شویم. این مجموعه توسط فردی به نام جعفری‌نژاد مدیریت هنری می شود که این فرد مدیر هنری دیزنی لند است.

وی ادامه داد: ما و امریکایی ها شبیه یک دیگر هستیم، هر دو ما فکر می کنیم که بزرگترین ملت دنیا هستیم، اما ایرانی ها خیلی چیزها دارند که به آن افتخار کنند و در مقابل نیز چیزهایی دارند که باعث شرم می شود. امیدوارم برادران یغماییان تولیدات بعدی خود را هرچه سریعتر آماده کنند. متاسفانه ما در حوزه انیمیشن از نظر سخت افزاری و نرم افزاری با کمبودهایی مواجه هستیم و شرم بر ما باد که نتوانستیم برای این حوزه بودجه مناسبی را تامین کنیم.

رییس هیات مدیره خانه سینما بیان کرد: چندی پیش محمد ستاری فر معاون علمی و فناوری رییس جمهور به خانه سینما آمد و به ما گفت شما شرکت های دانش بنیان تاسیس کنید ما به شما پول می دهیم. من همین جا از اصحاب دولت که ما اربابان آن ها هستیم می خواهیم تا بودجه مناسب برای تولید و رشد انیمیشن درنظر بگیرند. این وظیفه دولت است چرا که 80 درصد از اقتصاد کشور در دست آن ها قرار دارد. چرا زنجانیان ها پول های کشور را بخورند، باید بودجه های مناسب برای تامین تجهیزات برای انیمیشن فراهم شود.

خوشحالم قبل از اینکه کامل کچل شوم «جمشید و خورشید» اکران می شود

رامبد جوان بازیگر و کارگردان سینما و یکی از دوبلورهای این انیمیشن در ادامه مراسم گفت: بعد از گذشت 10 سال از تولید این انیمیشن، دلم می خواهد غر بزنم ولی تمام دلگیری ها گفته شده است. خوشحالم قبل از اینکه کاملا کچل شوم این انیمیشن اکران می شود، البته همه گروه در چنین شرایطی قرار دارند و همه کچل شده اند. سینمای ما، مملکت ما و بخش مدیریت ارشاد در دوره ای که این فیلم ساخته شده باید افتخار کنند که چنین انیمیشن با بودجه شخصی ساخته شده است، که متاسفانه افتخار نمی کند.

وی بیان کرد: ما منتظر افتخار کردن مدیران دولتی نیستیم، چرا که این مدیران همیشگی نیستند و این ما و مردم هستیم که می مانیم، اصلا برای شما برادران یغماییان مهم نباشد که مورد بی مهری قرار گرفتید چرا که کار شما بسیار خوب است.