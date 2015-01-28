به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون بین‌المللی زورخانه‌ای اعلام کرد به دنبال ارسال دعوتنامه از سوی فدراسیون زورخانه‌ای ایران به اعضای فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای جهت شرکت در مسابقات بین‌المللی خرمشهر، به دلیل اینکه این مسابقات در تقویم سال 2015 فدراسیون بین المللی گنجانده نشده بود، کنفدراسیون‌های اروپا و آفریقا حضور خود را منوط به کسب مجوز از فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه ای اعلام کردند.

بر همین اساس چند روز پیش الکساندر مدوید رئیس کنفدراسیون اروپایی ورزش‌های زورخانه‌ای در نامه‌ای به رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای ایران ضمن تشکر از برگزاری این رویداد اعلام کرد چون این مسابقات در تقویم IZSF گنجانده نشده است، حضور در این مسابقات بدون مجوز فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای غیر قانونی بوده و خواستار کسب مجوز از IZSF شد.

فدراسیون بین‌المللی نیز طی اطلاعیه‌ای مسابقات خرمشهر را خارج از تقویم رسمی IZSF و نا معتبر اعلام کرده است.