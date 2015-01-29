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۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۴۳

دولت مالزی:

سقوط پرواز MH370 یک سانحه بوده است

سقوط پرواز MH370 یک سانحه بوده است

دولت مالزی رسما اعلام کرد سقوط پرواز MH370 هواپیمایی این کشور یک سانحه بوده و هیچ یک از سرنشینان آن جان سالم به در نبرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مقامات دولت مالزی رسما سقوط پرواز MH370 در ماه مارس2014 را یک سانحه اعلام کرده و پرونده آن را مختومه اعلام کردند. در این رابطه «اظهرالدین عبدالرحمان» رئیس اداره هواپیمایی کشوری مالزی با اعلام این مطلب از کشته شدن تمامی 239 سرنشین این پرواز که بیشترشان چینی بودند در این سانحه خبر داد.

این در حالی است که بقایای این هواپیما هنوز کشف نشده و سرنوشت آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالزی در روز هشتم مارس و در حال عبور از آب های جنوب اقیانوس هند ناپدید شد. به گفته عبدالرحمان اعلام رسمی این مطلب به منظور هموار کردن مسیر قانونی پرداخت غرامت به خانواده قربانیان این پرواز انجام گرفته است.

وی تاکید کرد کشورهای چین، مالزی و استرالیا از هیچ تلاشی برای یافتن لاشه این هواپیما فروگذار نکرده اند و در حال حاضر نیز چهار کشتی مجهز به آخرین فناوری روز به همین منظور در حال گشت زنی در آبهای اقیانوس هند هستند.

کد مطلب 2477854

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