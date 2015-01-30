اردشیر صالح پور دبیر سی و سومین جشنواره تئاتر فجر درباره جایزه ای که قرار است از سوی سازمان میراث فرهنگی به آثار مورد نظر این سازمان اهدا شود به خبرنگار مهر گفت: قرار است نهادهای مختلف جوایز خودشان را به نمایش های مختلفی که در راستای فعالیت این نهادها هستند، اهدا کنند که سازمان میراث فرهنگی هم یکی از این نهادهاست.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه بنیاد شهید به نمایش هایی که با موضوع ایثار و مقاوت تولید شده اند جایزه می دهد و سازمان میراث فرهنگی به آثاری که با مضامین ملی و هویت ایرانی روی صحنه رفته‌اند هدایایی اهدا خواهد کرد. همچنین انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس نیز به نمایش هایی جایزه می دهد که با مضامین انقلابی و دفاع مقدسی اجرا شده اند. نمایش هایی هم که در ارتباط با معلولان هستند قرار است مورد حمایت قرار گرفته و از آنها قدردانی شود.

دبیر جشنواره در پایان صحبت هایش با استقبال از حمایت نهادهای مختلف از آثار جشنواره تئاتر فجر گفت: این اتفاق همانند کاری است که در جشنواره فیلم فجر نیز صورت می گیرد. به این ترتیب هر نهادی به آثاری که با رویکردشان همخوانی دارد و نزدیک است جایزه می دهد. این اتفاق به نفع بچه های تئاتری است چون علاوه بر دریافت جوایز نقدی، از این آثار حمایت نیز صورت می گیرد. ما هم زمینه ای را ایجاد می کنیم تا هر نهادی مضامین و اهداف خودش را در جشنواره تئاتر فجر دنبال کند.