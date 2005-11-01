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۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۳۶

درادامه عمليات خصمانه خود در كرانه باختري؛

نظاميان اسرائيلي 23 فلسطيني را بازداشت كردند

نظاميان رژيم صهيونيستي در آخرين ساعات شب گذشته و بامداد امروز 23 فلسطيني را در كرانه باختري بازداشت كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ارتش رژيم صهيونيستي مدعي شد كه اكثر اين فلسطينيان وابسته به جنبش جهاد اسلامي و جنبش حماس هستند.

نظاميان اسرائيلي در يورش به مناطق مختلف كرانه باختري، 10 فلسطيني را به اتهام ارتباط با جنبش جهاد اسلامي در منطقه قباطيه شمال كرانه باختري بازداشت كردند، در حمله يكشنبه صهيونيست ها به اين منطقه دو فلسطيني به شهادت رسيده بودند.

منابع نظامي رژيم اسرائيل همچنين از بازداشت سه عضو جهاد اسلامي در جنين و نابلس در شمال كرانه باختري و بازداشت 8 فلسطيني مرتبط با جنبش حماس در بيت لحم خبر داد كه ارتش اسرائيل آنها را تحت پيگرد قرار داده بودند.

نظاميان اسرائيلي دو فلسطيني ديگر را در رام الله مقر رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين بازداشت كردند.

کد مطلب 247824

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