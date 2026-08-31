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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

سفر بن سلمان به استانبول ترکیه

سفر بن سلمان به استانبول ترکیه

منابع سعودی از سفر وزیر دفاع این کشور به استانبول ترکیه برای شرکت در اولین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی توافق سه جانبه ترکیه، عربستان و پاکستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عکاظ، خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان امروز به منظور ریاست بر هیئت عربستانی شرکت کننده در اولین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی توافق سه جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان وارد استانبول شد.

وزرای دفاع و خارجه و فرماندهان نیروهای دفاعی و روسای ستادهای کل و مقامات ارشد عربستان، پاکستان و ترکیه در این نشست حضور می‌یابند.

پیش از این یک منبع در وزارت خارجه ترکیه خبر داده بود که مقامات ارشد ترکیه، عربستان و پاکستان دوشنبه برای برگزاری اولین نشست کمیته مربوط به چارچوب توافق دفاعی مشترک امضا شده در این ماه در استانبول گرد هم جمع خواهند شد.

این منبع افزود که وزرای خارجه و دفاع و روسای ستاد ارتش سه کشور در این نشست جمع خواهند شد.

وی توضیح داد که مسائل امنیتی بین‌المللی در دستورکار این جلسه خواهد بود و انتظار می‌رود که گفتگوها بر تقویت توانمندی‌های دفاعی و افزایش قابلیت همکاری و هماهنگی میان نیروهای مسلح، همچنین تحکیم همکاری‌ها در حوزه صنایع دفاعی، از جمله تولید و توسعه مشترک، متمرکز باشد.

کد مطلب 6933112

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