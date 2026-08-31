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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

کشف ۴۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در گیلان

کشف ۴۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در گیلان

رشت- رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان از کشف ۴۲ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز به ارزش ۴۸ میلیارد ریال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد خوش‌خلقت با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز اظهار کرد: این طرح همزمان با سراسر کشور به مدت سه روز در استان گیلان اجرا شد.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در جریان اجرای این طرح موفق به شناسایی و کشف ۴۲ دستگاه ماینر غیرمجاز شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان با بیان اینکه در این رابطه ۱۴ متهم شناسایی و به مرجع قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش تجهیزات استخراج رمزارز کشف‌شده را ۴۸ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

خوش‌خلقت در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مربوط به استخراج غیرمجاز رمزارز، اطلاعات خود را از طریق سامانه‌های مربوط یا شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6933113

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