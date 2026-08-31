سرعت غیرمطمئنه ۳ اتوبوس و ۲سواری را در آزادراه قزوین ـ کرج به هم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۵:۱۵ صبح امروز، ۹ شهریورماه، در کیلومتر ۲۲ باند جنوبی آزادراه قزوین ـ کرج و محدوده شهرک صنعتی کاسپین رخ داد.

وی افزود: یک دستگاه اتوبوس ولوو به علت تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه در جاده لغزنده، با نیوجرسی‌های میانی آزادراه برخورد کرده و از مسیر خود منحرف شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در ادامه یک دستگاه اتوبوس ولوو که از پشت سر در حال حرکت بود با اتوبوس نخست برخورد کرد و پس از آن یک دستگاه سواری سمند با اتوبوس دوم تصادف کرد.

تقی‌خانی بیان کرد: در ادامه این زنجیره، یک دستگاه اتوبوس ولوو دیگر با سواری سمند و یک دستگاه سواری جویر برخورد کرد و در مجموع سه دستگاه اتوبوس و دو خودروی سواری در این حادثه درگیر شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشت، گفت: راننده اتوبوس نخست و یکی از سرنشینان اتوبوس دوم مصدوم و برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به ایجاد ترافیک چهار کیلومتری در محدوده نیروگاه افزود: با حضور عوامل پلیس راه و نیروهای امدادی و پس از حدود سه ساعت تلاش، خودروهای حادثه‌دیده از مسیر خارج و محور بازگشایی شد و تردد در این محدوده به حالت عادی بازگشت.

وی علت وقوع حادثه را ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده اعلام کرد و گفت: در بررسی کارشناسی، در هر یک از برخوردهای زنجیره‌ای، وسیله نقلیه‌ای که با خودروی جلویی برخورد کرده به عنوان مقصر حادثه مربوطه شناخته شد.

تقی‌خانی در پایان از رانندگان خواست در شرایط لغزندگی جاده، سرعت خود را متناسب با وضعیت مسیر کاهش دهند، فاصله طولی مناسب را رعایت کنند و با توجه کامل به جلو حرکت کنند تا از وقوع حوادث زنجیره‌ای جلوگیری شود.