به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر دوشنبه در چهارمین همایش ملی یوزپلنگ آسیایی که در کمپ پتروشیمی خراسان برگزار شد، اظهار کرد: خراسان شمالی سرشار از نعمتهای الهی و برخوردار از تنوع زیستی ارزشمندی است و بهعنوان استانی تازهمتولدشده، باید به توسعه بیندیشیم، اما پیشنیاز این توسعه، توجه جدی به محیط زیست و رعایت الزامات آن است.
وی در ادامه افزود: خراسان شمالی به دلیل برخورداری از تنوع زیستی، ظرفیت تبدیل شدن به مکانی امن برای زیست حیات وحش را دارد و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنیم.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت حفاظت و تکثیر یوز آسیایی گفت: فعالان محیط زیست، سازمانهای مردمنهاد و دستگاههای اجرایی باید برای حفاظت و تکثیر این گونه ارزشمند پای کار باشند و با فراهم کردن محیطی امن، زمینه افزایش جمعیت یوز آسیایی را فراهم کنند.
نوری ادامه داد: در کنار اقدامات حفاظتی، باید فعالیتهای فرهنگی و آموزشی را نیز توسعه دهیم تا مردم و جوامع محلی بیش از گذشته با اهمیت حفاظت از این گونه ارزشمند آشنا شوند.
وی با بیان اینکه یوز آسیایی یک میراث طبیعی ارزشمند برای کشور است، بیان کرد: باید از این گونه بهعنوان بخشی از میراث طبیعی کشور حفاظت کنیم و همه ظرفیتهای استان را برای صیانت از آن به کار بگیریم.
استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: محیط زیست و حیات وحش، ضرورتی انکارناپذیر برای زیست امروز بشریت است و باید با رعایت الزامات زیستمحیطی، مسیر توسعه استان را دنبال کنیم.
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