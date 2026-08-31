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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

نوری: خراسان‌شمالی ظرفیت تبدیل شدن به زیستگاه امن حیات وحش را دارد

نوری: خراسان‌شمالی ظرفیت تبدیل شدن به زیستگاه امن حیات وحش را دارد

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی به دلیل برخورداری از تنوع زیستی، ظرفیت تبدیل شدن به مکانی امن برای زیست حیات وحش را دارد و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر دوشنبه در چهارمین همایش ملی یوزپلنگ آسیایی که در کمپ پتروشیمی خراسان برگزار شد، اظهار کرد: خراسان شمالی سرشار از نعمت‌های الهی و برخوردار از تنوع زیستی ارزشمندی است و به‌عنوان استانی تازه‌متولدشده، باید به توسعه بیندیشیم، اما پیش‌نیاز این توسعه، توجه جدی به محیط زیست و رعایت الزامات آن است.

وی در ادامه افزود: خراسان شمالی به دلیل برخورداری از تنوع زیستی، ظرفیت تبدیل شدن به مکانی امن برای زیست حیات وحش را دارد و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنیم.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت حفاظت و تکثیر یوز آسیایی گفت: فعالان محیط زیست، سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های اجرایی باید برای حفاظت و تکثیر این گونه ارزشمند پای کار باشند و با فراهم کردن محیطی امن، زمینه افزایش جمعیت یوز آسیایی را فراهم کنند.

نوری ادامه داد: در کنار اقدامات حفاظتی، باید فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی را نیز توسعه دهیم تا مردم و جوامع محلی بیش از گذشته با اهمیت حفاظت از این گونه ارزشمند آشنا شوند.

وی با بیان اینکه یوز آسیایی یک میراث طبیعی ارزشمند برای کشور است، بیان کرد: باید از این گونه به‌عنوان بخشی از میراث طبیعی کشور حفاظت کنیم و همه ظرفیت‌های استان را برای صیانت از آن به کار بگیریم.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: محیط زیست و حیات وحش، ضرورتی انکارناپذیر برای زیست امروز بشریت است و باید با رعایت الزامات زیست‌محیطی، مسیر توسعه استان را دنبال کنیم.

کد مطلب 6933083

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