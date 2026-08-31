حمید یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تیمهای حاضر در لیگ برتر کشتی گفت: با توجه به محدودیت زمانی مسابقات، امسال در هر دو رشته آزاد و فرنگی ۶ تیم را در نظر گرفتهایم و امکان افزایش تعداد تیمها وجود نداشت. برخی تیمها که دیرتر برای حضور در لیگ اقدام کرده بودند نیز درخواست اضافه شدن داشتند، اما به دلیل محدودیت زمانی مسابقات رفتوبرگشت، امکان پذیرش آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: در لیگ برتر کشتی آزاد تیمهای بانک شهر، استقلال تهران، نفت تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، مقاومت البرز و نامآوران پاس ساری حضور خواهند داشت. در کشتی فرنگی هم استقلال، نفت و گاز زاگرس جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی ایذه، رعد پدافند ارتش، سپاهان اصفهان و بانک شهر ۶ تیم حاضر در رقابتها هستند.
یاری درباره آخرین وضعیت تیم تراکتور نیز عنوان کرد: تراکتور تنها در فضای مجازی و مصاحبه اعلام حضور در لیگ کشتی کرده بود، اما به صورت رسمی اقدامی برای حضور در لیگ انجام ندادند. بنابراین تراکتور امسال در لیگ برتر حضور نخواهد داشت.
وی در خصوص تیم پاس ستارگان ساری نیز گفت: این تیم تا این لحظه مجوز لازم را دریافت نکرده است. با توجه به فاصله اندک تا قرعهکشی، بعید میدانم فرصت زیادی برای اضافه شدن این تیم باقی مانده باشد. اگر مجوزی صادر میشد و پیش از این زمان به ما ابلاغ میکردند، امکان بررسی حضورشان وجود داشت.
رئیس سازمان لیگ کشتی گفت: قرعهکشی لیگ برتر کشتی ۱۱ شهریور برگزار میشود و مسابقات نیز در مجموع طی ۷ هفته برگزار خواهد شد.
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