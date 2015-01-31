علیرضا اسدی دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه از مدت‌ها پیش بحث رفتن مهدی محمدنبی از دبیرکلی فدراسیون فوتبال مطرح شده بود، صبح امروز شنبه وی با انتشار متن کناره‌گیری خود از این سمت، گمانه‌زنی‌ها را به واقعیت تبدیل کرد تا فدراسیون فوتبال پس از سال‌ها با دبیرکلی جدید به فعالیتش ادامه دهد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد حضور علیرضا اسدی سرپرست فعلی فدراسیون پزشکی - ورزشی به عنوان جانشین مهدی محمدنبی قطعی شده و بزودی مراسم معارفه وی با حضور رئیس فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.

علیرضا اسدی پیشینه بازی در تیم‌‎های راه‌آهن، تیم جوانان و تیم ملی بزرگسالان در زمان مرحوم پرویز دهداری را در کارنامه دارد و سال‌ها به عنوان استاد دانشگاه فعالیت کرده است.