به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه تخصصی لویدز لیست که در حوزه داده های دریایی فعالیت می کند گزارش داد، در پی محاصره دریایی ریاض توسط یمن، استقرار نفتکش ها در بندر ینبع عربستان کاهش یافته است.

این نشریه پیشتر نیز گزارش داده بود که دست‌کم ۱۱ نفتکش در نزدیکی بندر ینبع عربستان، پس از اعلام محاصره دریایی از سوی یمن سامانه‌های ردیابی خود را خاموش کردند.

لویدز لیست در ادامه هشدار داد که اختلال در مسیر صادرات نفت عربستان از طریق دریای سرخ، این کشور را با خطر استفاده از مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر برای صادرات نفت روبه رو خواهد کرد.